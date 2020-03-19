Eurosport
На пресс-конференциях «Войводины» всегда многолюдно. Все хотят увидеть эту жгучую брюнетку
Когда Беба Кружевич сидит за столом, всем плевать на то, что говорит тренер «Войводины».
«Войводина» – не соперник «Црвене Звезде» и «Партизану» на поле, но по подбору персонала вполне может претендовать на чемпионство. Особенно если дело дойдет до соревнований пиар-отделов, ведь там у «красно-белых» работает Беба Кружевич.
За обновлениями в инстаграме дамы следят 16 тысяч подписчиков, хотя, работай она в клубе покрупнее, следили бы все 16 млн.
Грех не вспомнить леди, которые работают в «Црвене» и «Партизане»:
Невероятно милая пиарщица «Црвены Звезды». Из-за ее декольте на пресс-конференциях теряют сознание
Вам понравилась пиарщица «Црвены Звезды»? А у «Партизана» ничуть не хуже