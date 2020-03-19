«Войводина» – не соперник «Црвене Звезде» и «Партизану» на поле, но по подбору персонала вполне может претендовать на чемпионство. Особенно если дело дойдет до соревнований пиар-отделов, ведь там у «красно-белых» работает Беба Кружевич.

За обновлениями в инстаграме дамы следят 16 тысяч подписчиков, хотя, работай она в клубе покрупнее, следили бы все 16 млн.

Грех не вспомнить леди, которые работают в «Црвене» и «Партизане»:

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