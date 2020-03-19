Тест: кто станет чемпионом, если УЕФА не возобновит лиги и раздаст титулы?

После приостановки большинства европейских чемпионатов из-за пандемии коронавируса УЕФА якобы озвучил информацию, что турниры не доиграют, а чемпионами будут признаны те клубы, которые лидировали до паузы. Позже глава УЕФА Александер Чеферин опроверг это, но вспомнить потенциальных чемпионов никогда не поздно.

С крупнейшими чемпионатами все ясно. О «Ливерпуле», которому нужно победить еще дважды, кричат на каждом углу, «Ювентус» и «Бавария» подразнили конкурентов интригой и уже вернулись на привычные места, а «ПСЖ» и «Зенит» не побаловали даже этим. Только в Ла Лиге еще жива интрига, но за гонкой «Барсы» и «Реала» и так все пристально следят.

Давайте разберемся, что творится в других чемпионатах.

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