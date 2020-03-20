УЕФА внес послабления в финансовый фэйр-плей на фоне пандемии коронавируса.

«В качестве первой меры в целях реагирования на текущую исключительную ситуацию УЕФА решил, что крайний срок, в течение которого клубы должны доказать факт отсутствия просроченной кредиторской задолженности, который предусмотрен статьями 49, 50 по лицензированию клубов и регламенту финансового fair play (CL & FFP), перенесен с 31 марта на 30 апреля 2020 года», – цитирует «Р-Спорт» заявление пресс-службы.

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун предложил отменить ФФП на время пандемии.

Из-за ситуации с коронавирусом почти все европейские чемпионаты приостановлены.

Из-за нарушения ФФП «Манчестер Сити» рискует пропустить два евркубковых сезона.

Федун прокомментировал падение цен на нефть

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