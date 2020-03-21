Цирковой переброс мяча через соперника, подработка мяча шведой, позволившая уйти от еще одного защитника, и циничная казнь вратаря. Волшебный гол в ворота Венесуэлы на проходившем в Парагвае Копа Америка-1999 – визитная карточка 18-летнего Роналдиньо. Спустя год бразильский вундеркинд подписал секретное соглашение с «ПСЖ» и вскоре отправился на покорение Европы.

Дальше были чудо-гол в ворота Англии, аплодисменты «Сантьяго Бернабеу», «Золотой мяч» и десятки фирменных жвачек и педалад, от которых до сих пор кружится голова. Зубастик периодически выдает перфомансы и сейчас, одурачивая соперников в товарищеских и благотворительных матчах. Во время карьеры бразилец ловко ускользал от персональной опеки, но с сотрудниками налоговых служб и правоохранительных органов такие фокусы не проходят.

Роналдиньо с братом РобертоGetty Images

В начале марта Роналдиньо вернулся в Парагвай для поддержки кампании защиты детей из бедных семей и вместо звонких аплодисментов услышал бессердечный лязг наручников. Полицейские Асунсьона выяснили, что бразилец в сопровождении брата и агента Роберто пересек границу по поддельным парагвайским паспортам. Эти документы им подарила парагвайская бизнесвумен Далия Лопес, по приглашению которой они и прибыли в страну. Бразильцы могли бы приехать легально, предъяви они обычную ID-карту, но они не знали о действии между странами безвизового режима.

Роналдиньо и Роберто определили на шесть месяцев в изолятор, столько же проведет за решеткой до окончания расследования и Далия Лопес. Знаменитый бразилец не унывает – спустя несколько дней после заключения он выиграл тюремный турнир по футзалу. В финальном матче команда Роналдиньо победила со счетом 11:2, а футболист поучаствовал во всех 11 голах команды, забил пять мячей и отдал шесть голевых передач. В качестве главного приза команда Зубастика получила копченую свинью весом 16 кг.

Бразильский феномен почти не изменился после окончания карьеры, если не считать операции по выравниванию зубов. Как и раньше, главным для него остается желание получать максимальное удовольствие от жизни: вечеринки, карнавалы, красивые женщины, хороший алкоголь и футбол в любом проявлении. Рон часто мелькает в телевизоре, рекламируя большой ассортимент товаров и услуг, поэтому удивительно, что в 2018 году на его счетах осталось всего шесть евро.

РоналдиньоGetty Images

Футболист оказался на дне из-за безответственного отношения к деньгам и полного доверия брату, который вел дела Зубастика с начала карьеры. Роберто на полную катушку пользовался предоставленной Роналдиньо финансовой свободой и вкладывал заработанные им деньги по своему усмотрению. Брат футболиста провернул ряд афер, из-за которых в 2012 году получил условный срок на пять лет. Суд доказал сокрытие от Центрального банка Бразилии денежных переводов из Италии на сумму в 850 тысяч долларов в 2003-м и 2004 годах. Помимо этого, Роберто имел банковские счета в Швейцарии, о которых не сообщил налоговой службе.

Штраф за махинации составил 45 минимальных бразильских зарплат, которые за брата заплатил Роналдиньо. И тут же согласился на другое сомнительное предложение Роберто. Зубастик искал землю для строительства футбольной академии в родном Порту-Алегри, и брат убедил его незаконно вырубить лес на окраине города. Спустя полгода обман вскрылся, и Роналдиньо выписали штраф в 500 тысяч долларов. Когда тот отказался платить, власти конфисковали три люксовых автомобиля и картину художника Андре Берардо стоимостью в 150 тысяч долларов в качестве залога.

Роналдиньо не уступал Роналду или Месси по уровню футбольного таланта и медийному потенциалу, но для реализации проектов ему не хватило коммерческой жилки, сообразительности и предосторожности. После возвращения на родину он неожиданно пришел на пресс-конференцию с двумя банками Pepsi при действующем контракте с Coca-Cola на 750 тысяч долларов в год. Соглашение расторгли незамедлительно. Не особо зашли и другие стартапы, начиная с изготовления золотых ховебордов и заканчивая выпуском первой футбольной криптовалюты Soccer Coin.

«Самая большая глупость – делать одно и то же снова и снова ожидать другого результата», – утверждал Альберт Эйнштейн. История с нелегальным возведением футбольной академии ничему не научила братьев Морейра, и в 2014-м они попались еще раз. Роналдиньо пренебрег запретом на строительство рыболовецкого причала и фабрики по переработке тростника рядом с озером Гуаиба в Порту-Алегри. Это озеро считается заповедником, поэтому совсем скоро к горе-предпринимателям нагрянули полицейские.

Роналдиньо неразлучен с братом РобертоGetty Images

Братья тянули с оплатой штрафа в размере 200 тысяч долларов два года, и к сентябрю 2019-го он вырос до 1,5 млн долларов. Власти конфисковали у Роналдиньо и Роберто загранпаспорта, запретили покидать Бразилию и наложили арест на 52 объекта недвижимости, принадлежащих победителю Лиги чемпионов-2005/06. Осенью прошлого года футболист продал несколько квартир в Рио, выплатил штраф, снова стал выездным и заявил: «Теперь моя миссия – восстановление международной репутации».

Влет с поддельными документами в Парагвае, за который Рону и Роберто светит до года тюрьмы, подтверждает неисправимость братьев и их полное невежество. У местной полиции есть подозрения, что бразильцы причастны к другим преступлениям в их стране, поэтому аферистов отпустят нескоро.

21 марта Роналдиньо исполнилось 40 лет – возраст, в котором у мужчин принято оглядываться на достижения и готовиться к покорению новых высот. Гениальный бразилец качал стадионы, добился мирового признания, но теперь идет по пути другого легендарного бразильца Гарринчи, который умер в нищете. Зубастику нужно срочно сделать правильные выводы, избавиться от пагубного влияния брата и пойти учиться. Если не всплывут другие истории, помимо подделки документов, то у гения будет шанс исправить ошибки.

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