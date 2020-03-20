Немецкий вирусолог Йонас Шмидт-Шанасит предупреждает, что пауза в мировом футболе может затянуться до конца года.

«Я почти уверен, что футбольные турниры удастся возобновить не раньше следующего года. Можно смело попрощаться. Перспектива доиграть сезон просто нереальна. Мы можем видеть, что творится в Европе и что грядет впереди», – сказал медик в интервью NDR.

Все европейские топ-лиги приостановлены из-за пандемии коронавируса. Чемпионат Европы-2020 был перенесен на лето 2021-го.

Количество зараженных коронавирусом в мире превысило 209 тыс человек.

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