Роналдиньо отпраздновал 40-летие в парагвайской тюрьме барбекю из поросенка
Возможно, из того самого поросенка.
Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдиньо отпраздновал 40-летний юбилей в парагвайской тюрьме.
На праздничный ужин экс-футболисту подали барбекю – возможно, из мяса поросенка, которого он выиграл в тюремном турнире.
- Роналдиньо – обладатель «Золотого мяча»-2005 и чемпион мира 2002 года.
- Он попал в парагвайскую тюрьму вместе с братом за въезд в страну по поддельным документам. Настоящий загранпаспорт Ронни конфискован из-за неуплаты налогов.
Роналдиньо прогорел в бизнесе и встретил 40-летие в тюрьме. Все проблемы из-за брата