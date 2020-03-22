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Лопырева нарушила карантин в ОАЭ
В Дубае закрыты даже пляжи.
Посол чемпионата мира 2018 года в России Виктория Лопырева рассказала, какие меры борьбы с коронавирусом приняты в Объединенных Арабских Эмиратах.
«С сегодняшнего дня в ОАЭ закрыли пляжи. Решили выйти пройтись вдоль, но подъехал человек из CID и попросил вернуться домой», – написала 36-летняя Лопырева.
- CID – Департамент криминальных расследований полиции Дубая.
- Лопырева была замужем за нападающем «Сельты» Федором Смоловым.
- После развода с футболистом у Виктории родился сын, которого назвали Марк-Лионель – в честь Лионеля Месси.
Лопыреву назвали одной из самых влиятельных женщин в мировом футболе