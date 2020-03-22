Посол чемпионата мира 2018 года в России Виктория Лопырева рассказала, какие меры борьбы с коронавирусом приняты в Объединенных Арабских Эмиратах.

«С сегодняшнего дня в ОАЭ закрыли пляжи. Решили выйти пройтись вдоль, но подъехал человек из CID и попросил вернуться домой», – написала 36-летняя Лопырева.

CID – Департамент криминальных расследований полиции Дубая.

Лопырева была замужем за нападающем «Сельты» Федором Смоловым.

После развода с футболистом у Виктории родился сын, которого назвали Марк-Лионель – в честь Лионеля Месси.

Лопыреву назвали одной из самых влиятельных женщин в мировом футболе

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