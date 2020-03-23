Футболист сборной Нигерии Ифеани Джордж погиб на 27 году жизни.

В машине были еще двое – одноклубник Джорджа по нигерийскому «Рейнджерс Интернешнл» Эммануэль Огбу, выступавший за молодежную команду клуба, и Этека Габриэл, друг Ифеани. Компания ехала из Энугу, где базируется клуб, в Лагос – крупнейший город страны. Местный чемпионат приостановлен из-за коронавируса, и футболисты ехали по домам.

Информацию подтвердил твиттер сборной Нигерии.

Джордж сыграл два матча за национальную команду.

До «Рейджерс» он выступал за другой нигерийский клуб «Эньимба».

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