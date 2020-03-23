Футболист сборной Нигерии погиб в автокатастрофе
Жуткая трагедия.
Футболист сборной Нигерии Ифеани Джордж погиб на 27 году жизни.
В машине были еще двое – одноклубник Джорджа по нигерийскому «Рейнджерс Интернешнл» Эммануэль Огбу, выступавший за молодежную команду клуба, и Этека Габриэл, друг Ифеани. Компания ехала из Энугу, где базируется клуб, в Лагос – крупнейший город страны. Местный чемпионат приостановлен из-за коронавируса, и футболисты ехали по домам.
Информацию подтвердил твиттер сборной Нигерии.
- Джордж сыграл два матча за национальную команду.
- До «Рейджерс» он выступал за другой нигерийский клуб «Эньимба».
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