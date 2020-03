Власти Евросоюза признают, что не в состоянии сдержать распространение коронавируса, и вводят самые жесткие в новейшей истории меры, чтобы как-то остановить пандемию. Небольшую, но адресную помощь возложили на себя футбольные фанатские сообщества, самые активные из которых – немецкие.

Проект «Kick In» создал виртуальную карту, при помощи которой можно отследить все инициативы активистов. Всего в группе фейсбука с говорящим названием «В карантине? Сосед поможет!» зарегистрировалось уже более 16 тысяч человек, причем помощь оказывается как в немецких городах, так и в сельской местности.

Большая часть этих инициатив исходит от официальных фанатских объединений футбольных клубов. Помощь абсолютно разная: от формирования спецкомплектов для пожилых людей (это делают ультрас «Шальке»: в комплект входят продукты первой необходимости, которые фанаты доставляют с понедельника по субботу) и предложений сходить в магазин или аптеку до сдачи крови нуждающимся в Италии или в самой Германии, где пока нет дефицита крови, но болельщики все равно сдают ее про запас.

Также фанаты помогают и своим клубам, которые столкнулись с серьезными финансовыми трудностями из-за отсутствия продаж в день игры. Ультрас «Ганзы» призвали скупать товары в фан-магазинах в масштабах, сопоставимых с текущим оборотом гречки или туалетной бумаги, а болельщики «Алемании» и «Бохума» покупают символические билеты на матчи, чтобы генерировать выручку клубам. Ну и чуть ли не во всех немецких городах фанаты вывесили баннеры поддержки сотрудникам больниц и супермаркетов, нагрузка на которых увеличилась в разы.

Хватает инициатив и в других европейских странах. Одна из самых известных акций помощи принадлежит фанам «Аталанты» из Бергамо. Они пожертвовали полную сумму стоимости билетов выездного сектора на матч ЛЧ с «Валенсией», который закрыли для болельщиков, больнице родного Бергамо – учреждение наиболее пострадавшего региона Италии получило 40 тысяч евро.

«Этот вечер должен был стать одним из самых прекрасных вечеров в нашей истории, вместо этого из-за чрезвычайной ситуации все отходит на второй план. В настоящее время в нашем городе и нашей провинции есть Герои, которые сталкиваются с коронавирусом, работая сверх положенного при недостатке средств, чтобы обеспечить сохранность здоровья каждого», – сказано в заявлении фанатского объединения Curva Nord.

Еще одну красивую акцию фаны «Аталанты» организовали со злейшими соперниками – ультрас «Брешии». Они вывесили баннер, где футболисты двух команд обнимаются с подписью: «Разделены на трибунах, объединены болью».

При участии около 50 европейских клубов, среди которых «Бёрнли», «Брюгге», «Пюник», «Шальке-04», «Хетафе», ПСВ, «Шахтер» и другие (а вот русских команд нет), запущен проект #Supporter of each other, который преследует четыре цели:

Обмен информацией и рекомендациями о том, как оставаться здоровым во время эпидемии COVID-19;

Социальная поддержка друг друга, особенно людей, находящихся в зоне риска карантина;

Поощрение людей, занимающихся добровольной помощью;

Обмен позитивными инициативами со всего мира для борьбы с коронавирусом.

Голландские клубы «Бреда», «Антверпен», ПСВ и «Утрехт» также запустили специальные платформы, где можно предложить любую помощь – от приобретения продуктов до простого общения с пожилыми людьми через скайп.

Аналогичную помощь оказывают и в Англии: клубы и футболисты по отдельности жертвуют десятки тысяч фунтов в специальные фонды. Так, форвард «Ливерпуля» Садио Мане пожертвовал 45 тысяч евро в Национальный комитет по борьбе с коронавирусом в Сенегале, а совместно игроки «красных» пожертвовали 50 тысяч фунтов Fans Supporting Foodbanks – совместной инициативе «Ливерпуля» и «Эвертона» по борьбе с продовольственной нищетой в районе Мерсисайда.

Пандемия объединяет даже принципиальных конкурентов. «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» совместно помогли местным продовольственным банкам, чтобы удовлетворить вызванный коронавирусом возросший спрос – клубы отправили по 50 тысяч фунтов в Trussel Trust, который помогает более 1200 продовольственным банкам в Большом Манчестере.

«Астон Вилла», «Ньюкасл» и «Тоттенхэм» также помогли банкам с едой – они направили туда провизию, предназначавшуюся для реализации на ближайших матчах АПЛ, которые были перенесены. «Вест Хэм» же подарил туалетную бумагу и другие принадлежности, которые также были куплены для матчей Премьер-лиги.

Об инициативах от крупнейших футбольных фанатских объединений России пока ничего неизвестно, хотя о помощи нуждающимся в последнее время говорят многие, отметился в инстаграме даже полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов: «В период карантина стоит заботиться не только о себе, но и смотреть по сторонам – может, рядом есть те, кому также нужна помощь. Я последний раз закупался в магазине – без паники, просто корзина на неделю, и заодно помог с покупками нескольким пожилым людям, явно волнующимся из-за новостей.

От нас не убудет из-за пачки макарон, а доброе дело сделаем. Вокруг нас есть пожилые и одинокие люди, которым самим приходится ходить в магазин за продуктами. Это могут быть даже ваши соседи по поселку или дому. На людей старше 60 лет вирусы действуют сильнее, им правда сейчас лучше не совершать лишние вылазки в город».

