Тест: отличи топ-клуб от его двойника

В мире существует множество двойников легендарных клубов: в Уругвае есть свой «Ливерпуль», в Эквадоре – «Барселона». Eurosport.ru предлагает вам проверить футбольные знания и сравнить некоторые факты из историй клубов с одинаковыми названиями.

Приготовься, где-то будет очень просто, но где-то придется поломать голову. Подумать углом головы не получится – надо подключать целую.

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