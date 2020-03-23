Eurosport
Тест: отличи топ-клуб от его двойника
Нашли, чем развлечь тебя во время карантина.
В мире существует множество двойников легендарных клубов: в Уругвае есть свой «Ливерпуль», в Эквадоре – «Барселона». Eurosport.ru предлагает вам проверить футбольные знания и сравнить некоторые факты из историй клубов с одинаковыми названиями.
Приготовься, где-то будет очень просто, но где-то придется поломать голову. Подумать углом головы не получится – надо подключать целую.
Другие тесты Eurosport.ru:
Тест: угадай, кто круче – Клопп или Гвардиола?
Тест: узнай биатлонистку топ-20 по фото без экипировки