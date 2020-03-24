Фондовый рынок – штука сложная, но она очень понятно реагирует на импульсы. Часто, а точнее почти всегда, изменения в законодательстве, эпидемии и пандемии и даже здоровье политических лидеров могут обрушить котировки акций одних компаний и возвысить до небес других. Так происходит и с футбольными клубами.

Раньше мы уже рассказывали о том, почему Роналду полностью окупил трансфер в «Ювентус» и как продажи атрибутики тянут цену акции вверх или вниз. Сейчас, когда финансовый рынок находится в одном из худших состояний в истории, а богатые клубы обращаются в ФИФА для отмены или приостановления действия ФФП – необходимо разобраться, как это повлияет на футбол.

Что происходит с рынком акций футбольных клубов?

На фондовом рынке для оценки динамики рынка акций клубов существует специальный индекс STOXX Europe Football Index, который в 2002 году создал биржевой холдинг Deutsche Boerse. Он включает в себя акции всех клубов, которые котируются на бирже в данный момент (за исключением «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала»). Это сделано с целью избежать давления на движение индекса игроков-гигантов – капитализация английских топов (причем каждого по отдельности) почти в два раза превышала капитализации других клубов, выпускавших акции. В конце 2018 года, правда, «Арсенал» произвел делистинг акций – после продажи Алишером Усмановым своей доли в лондонском клубе он ушел с биржи.

Итак, как работает индекс? Он вбирает в себя стоимости всех акций клубов и отражает общую динамику. Из графика видно, что пиковую стоимость индекс показывал в январе 2011-го, когда в него еще входили акции «Тоттенхэма», «Уотфорда» и других клубов, ушедших с биржи к 2013-му – тогда индекс достиг дна.

В целом, в последние годы индекс чувствовал себя крайне хорошо и за пару лет увеличил стоимость вдвое. А еще за этот же период обошел по доходности индекс «голубых фишек» (акции наиболее крупных, ликвидных и надежных компаний со стабильными показателями доходности – например, adidas, Bayer, Unilever, Danone) Евросюза – 26,9% против 9,7%

Как стал возможен такой рост индекса?

Рост во многом обеспечили акции «Ювентуса», «Аякса» и «Бенфики». Причем если туринцы подняли свою капитализацию на 500-600 млн евро за счет покупки Криштиану Роналду, то «Аякс» заслужил прирост стоимости чисто спортивными успехами. Триумфальный поход в полуфинал ЛЧ через выносы «Реала» и того же «Ювентуса» позволил амстердамцам только в 2019 году увеличить стоимость акций более чем на 70% – помогли транши за успех от УЕФА и значительное повышение выручки от продаж атрибутики и билетов.

«Бенфика» же увеличила стоимость чисто финансовой сделкой. Лиссабонцы вырастили из Жоау Феликса актив стоимостью 70 млн евро (по оценке Transfermarkt), а потом продали его в «Атлетико» за 126. В итоге акции португальцев буквально за месяц выросли на 173%. Тогда же ко всем дополнительным деньгам «Аякса» прибавились доходы от продажи лидеров в топ-клубы (+150 млн евро прибыли за летнее трансферное окно-2019/20) – акции ответили 15% ростом в течение нескольких дней, а в последующие месяцы подросли еще на 13 п.п.

Жоау Феликс, «Атлетико»Getty Images

Какой потенциал у футбольных акций?

Оценить его однозначно сложно. Инвесторы сводят проблему оценки к тому, что большинство футбольных клубов не рассматривается как бизнес, направленный на получение прибыли и генерацию денежных потоков. Покупка клуба – это имиджевая сделка для бизнесменов с громадным запасом кэша, по сути, просто очередной предмет роскоши. Из-за этого футбольные клубы тяжело наращивают капитализацию и повышают инвестиционную привлекательность, что не позволяет акциям показывать устойчивый рост.

В дополнение к этому их стоимость зависит от крайне специфических факторов (о них подробно говорилось в первой статье), поэтому в долгосрочной перспективе даже продажа Жоау Феликса может негативно сказаться на акциях «Бенфики». Если клуб потратит вырученные от вундеркинда деньги на бездарных игроков и не сможет, например, постоянно играть в группе Лиги чемпионов, то акции значительно потеряют в цене.

Почему русские клубы не выпускают акции?

Эмиссия (выпуск ценных бумаг в обращение) акций целесообразна только на определенных этапах развития. Для начала бизнес (в нашем случае футбольный клуб) должен обеспечить постоянное или близкое к этому увеличение прибыли и других финансовых показателей, а также несколько лет подряд выпускать финансовую отчетность. Ближе всех к выполнению данных требований в России подошел «Зенит» (ведет бухгалтерскую отчетность с 2011 года – прибыль и рентабельность положительны в трех периодах из восьми), но какой-то нужды в выпуске акций он не испытывает – возможно, дело в том, что без IPO (первичного размещения акций на бирже) проще спонсировать клуб через «Газпром» и другие аффилированные с ним организации и, следовательно, испытывать меньше проблем с ФФП.

У остальных русских клубов плачевная ситуация и с показателями, и с отчетностью. Мало того что футбольный бизнес плохо прогнозируем сам по себе, в России к этому добавляются еще и страновой, валютный и другие виды рисков. 70% клубов РПЛ живут по бизнес-модели, основанной на государственных дотациях, так что лишний раз показывать в отчетности убыток (а в том, что он есть, сомневаться не приходится) смысла нет. Разговоры об IPO русских клубов ходили до финансового кризиса 2008 года, а после вполне обоснованно исчезли. Основной акционер «ЛУКОЙЛ» и президент «Спартака» Леонид Федун, например, понимая, что весной 2020-го не лучшие времена настали и для нефтяной компании, и для футбольного клуба (у которого акций нет) активнее многих призывает ФИФА что-то сделать с FFP: «Доходов-то нет. Сейчас ни один клуб не выполнит финансовый фэйр-плей. Его надо отменять. Или приостанавливать».

Леонид ФедунGetty Images

Что с футбольными акциями во время кризиса? Кто пострадал больше всех?

На финансовом рынке действительно полномасштабный кризис. Вне зависимости от географии корпорации фиксируют убытки от коронавируса и вызванной им паники. Вниз рухнули даже котировки сверхтоповых гигантов вроде Apple (-25% за месяц). В таких условиях акции футбольных клубах никак не могли стать исключением.

С начала года акции «Ювентуса» потеряли 41% стоимости, «Аякса» – 39,2%, а бумаги дортмундской «Боруссии» обесценились на 45%.

Для закрепления смотрите, как работает общий индекс. С начала года STOXX Europe Football Index потерял 39% – вот настолько плохо рынку футбольных акций сейчас. У «МЮ» намеренно исключенного из индекса дела обстоят немногим лучше. Манкунианские акции потеряли в стоимости 33%.

Стоит ли вкладываться?

Как будто бы да, но есть несколько но. Кризис – отличный шанс заработать на приросте стоимости акций, когда ситуация исправится. Главный вопрос в том, когда это произойдет и насколько глубоким окажется кризис по итогу. Не обладая специальными знаниями о движении курсов акций, покупать их не стоит, да и сделать это без доступа к иностранным биржам невозможно.

Когда же футбол и рынок вернутся к привычным характеристикам, то стоимость акций клубов станет лишь немного предсказуемее (а чем предсказуемее движение, тем меньше риск). Так что если вы уверены в том, что условный «Ювентус» будет выигрывать одну ЛЧ за другой, то можете смело брать кредиты и нести деньги на фондовый рынок. Только помните, что существует огромный риск появления «Аякса», который в один момент может значительно обесценить ваши сбережения. Так что лучше просто любите футбол.

Телеграм-канал автора про футбол – там тоже много интересных схем и статистики

Другие тексты Дмитрия Панферова об акциях и деньгах в футболе:

«Ювентус» подорожал на 140% при Роналду и уже окупил трансфер Криштиану. Как такое возможно?

«Зенит» богаче «Спартака» на 4 млрд, Галицкий вкладывает в молодежь. Как тратят кэш в росфутболе

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме