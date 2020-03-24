Тест: угадай лучших бомбардиров топовых лиг на данный момент

Квизы

Все европейские чемпионаты прерваны из-за пандемии коронавируса (кроме святой лиги Белоруссии). Турниры заморожены, как и данные в таблицах бомбардиров.

Сможешь ли ты определить или вспомнить, кто из игроков возглавляет список лучших голеадоров своей лиги?

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