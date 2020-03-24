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Тест: угадай лучших бомбардиров топовых лиг на данный момент

Тест: угадай лучших бомбардиров топовых лиг на данный момент
Евгений Коростелев

42 мин. назадОбновлено 40 мин. назад

Квизы

Он не так прост, как кажется на первый взгляд.

Все европейские чемпионаты прерваны из-за пандемии коронавируса (кроме святой лиги Белоруссии). Турниры заморожены, как и данные в таблицах бомбардиров.

Сможешь ли ты определить или вспомнить, кто из игроков возглавляет список лучших голеадоров своей лиги?

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