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The Telegraph: ФИФА может продлить летнее трансферное окно до января

The Telegraph: ФИФА может продлить летнее трансферное окно до января
Eurosport

8 ч. назад

Из-за коронавируса клубы понесли заметные финансовые потери.

ФИФА из-за пандемии коронавируса может продлить летнее трансферное окно до января 2021 года.

По информации The Telegraph, в ближайшее время организация обсудит вопрос с клубами, некоторые уже поддержали идею. Сообщается, что расширение сроков трансферного окна поможет клубам восстановить бюджет из-за вынужденной приостановки турниров.

Скорее всего, клубы не будут проводить крупные трансферы из-за серьезных финансовых потерь, вызванных последствиями пандемии.

  • Все национальные европейские лиги, кроме чемпионата Белоруссии, приостановлены. Также прервали еврокубки и Кубок Либертадорес.
  • Евро-2020 и Кубок Америки-2020 перенесены на 2021 год.

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