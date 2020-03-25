ФИФА из-за пандемии коронавируса может продлить летнее трансферное окно до января 2021 года.

По информации The Telegraph, в ближайшее время организация обсудит вопрос с клубами, некоторые уже поддержали идею. Сообщается, что расширение сроков трансферного окна поможет клубам восстановить бюджет из-за вынужденной приостановки турниров.

Скорее всего, клубы не будут проводить крупные трансферы из-за серьезных финансовых потерь, вызванных последствиями пандемии.

Все национальные европейские лиги, кроме чемпионата Белоруссии, приостановлены. Также прервали еврокубки и Кубок Либертадорес.

Евро-2020 и Кубок Америки-2020 перенесены на 2021 год.

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