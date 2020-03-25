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Лукаку и Витсель пройдут тренерские курсы во время карантина
Форвард «Интера» и полузащитник «Боруссии» проводят самоизоляцию с пользой.
Партнеры по сборной Бельгии Ромелу Лукаку и Аксель Витсель во время карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, не станут сидеть без дела и пройдут тренерские курсы.
The Telegraph сообщает, что после онлайн-обучения бельгийские футболисты получат тренерскую лицензию.
- Лукаку выступает за «Интер», экс-игрок «Зенита» Висель – за дортмундскую «Боруссию».
- Оба чемпионата приостановлены. «Интер» идет на третьем месте в Серии А, «Боруссия» – вторая в Бундеслиге.
- Ромелу и Аксель – бронзовые призеры ЧМ-2018 в России.
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