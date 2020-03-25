Месси и Роналду возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов 2019 года.

Французское издание France Football отметило, что аргентинец заработал 131 млн евро, португалец – 118 млн евро. Ближе всех к парочке подобрался Неймар из «ПСЖ», футболист занес на счет 95 млн евро. Дальше пропасть – у четвертого в рейтинге Гарета Бэйла 38,7 млн евро. На пятом месте нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн с доходом в 38.5 млн евро.

При подсчете учитывались все доходы игроков – зарплата, рекламные контракты, бонусы и т.д.

Вирджила ван Дейка, занявшего второе место в голосовании на «Золотой мяч», нет даже в топ-10.

За сутки до Класико Гвардиола придумал новую роль Месси. На следующий день Лео разорвал «Реал»

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