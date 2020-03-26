ФИФА взялась за решение ключевой проблемы с контрактными обязательствами. Приостановка большинства футбольных лиг породила проблему: у многих игроков и коучей контракты истекут 30 июня, а сезон в случае возобновления рискует выйти за пределы этой даты.

Как сообщает Reuters со ссылкой на внутренний документ ФИФА, организация обяжет клубы продлевать такие сделки до конца соревнования.

Сроки трансферного окна тоже будут скорректированы, исходя из новых дат окончания нынешнего и начала следующего сезонов. Вопрос с понижением зарплат игроков в период пандемии организация оставит для разрешения самим клубам.

Документ, на который ссылается источник, носит лишь рекомендательный характер. Финальные решения ФИФА примет на собрании позднее 26 марта.

Среди значимых игроков, чьи соглашения истекают грядущим летом – Тома Менье, Виллиан, Эдинсон Кавани, Дрис Мертенс, Артем Дзюба.

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