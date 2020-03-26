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Тест: угадай, за какой футбольный клуб болеет звезда
Квизы
Любимые клубы Рэмбо, Джеймса Бонда и других.
Актеры, музыканты, политики и даже представители других видов спорта тоже обожают футбол. И у них тоже имеются любимые команды, за которыми они активно следят: ходят на стадионы, фоткаются с ведущими футболистами, скупают их атрибутику.
Какими поклонниками могут похвастаться топ-клубы?
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