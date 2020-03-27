Кажется, с возобновлением европейского футбола придется подождать. Боссы крупных лиг сошлись, что сезон нужно доиграть, но когда это произойдет – неизвестно. В любом случае коронавирус уже создал исторический прецедент: по ходу одной кампании еще никогда не случалось такого перерыва.

Обычно пауза такой продолжительности есть только между сезонами – благодаря трансферам, сборам и смене тренеров команды могут разительно измениться. Тут такого не произойдет (с условием, что чемпионаты доиграют), поэтому важно напомнить, чего добились клубы к введению карантина.

Для этого мы отобрали 20 самых ярких и показательных матчей – они олицетворяют процессы, происходившие с грандами до объявления пандемии. Не удивляйтесь, если каких-то суперигр с закрученным сюжетом в списке не будет – они либо выбиваются из общей картины, либо не представляли что-то важное в тактическом плане. Последняя памятка – матчи расставлены так, чтобы затрагивать каждый большой клуб. Это не хит-парад. Главная задача текста – освежить в памяти то, за чем мы следили с августа по февраль.

Зачем смотреть? Во-первых, любой матч между Клоппом и Гвардиолой – классика современного футбола. Во-вторых, именно эта игра отбросила «Сити» на существенное расстояние от лидера и прикончила гонку. В-третьих, забавная реакция Пепа на судейские решения разошлась на мемы – это как минимум поднимет настроение в период депрессии.

Пеп Гвардиола, «Ливерпуль» – «Манчестер Сити»Getty Images

Что по тактике? За неделю до игры Клопп рассказал, что «Сити» поменял схему игры без мяча – в этом сезоне команда Гвардиолы прессингует по 4-4-2. Чтобы разбить ее недостатки, Юрген попросил Александра-Арнольда и Робертсона переводить игру с одного фланга на другой. Это отчасти проявилось во втором голе. Второй сюжет – противостояние на правом краю «Ливерпуля». «Сити» давил на него через подключения Анхелиньо, Клопп ответил перебросом на фланг Хендерсона.

Зачем смотреть? Чтобы оценить силу «Ливерпуля» в топовых матчах. Тут подходят обе игры с «Лестером», но если на «Кинг Пауэр» у команды Клоппа не было проблем с реализацией, то тут счет не отражает дистанцию между командами. «Лестер» нанес по воротам Адриана только два удара за всю игру, первый – на 72-й минуте. К тому моменту «Ливерпуль» создал уже пять явных моментов. Плюс для болельщиков – интрига держалась до самого конца.

Что по тактике? «Лестер» был самой интенсивно прессингующей командой лиги к тому моменту. «Ливерпуль» тоже пытались запрессинговать. Получилось неудачно – команда Клоппа уверенно выходила из-под давления. Дальше дилемму перед соперником ставил Салах. Против Мо не нашли оптимального решения – он либо сам забегал за спину, либо отдавал на ход партнерам. Вероятно, поэтому Клопп перевел его с фланга в центр.

Зачем смотреть? Возможно, худший матч «Ливерпуля» при Клоппе. 0:3 – не случайная аномалия, а действительно самый логичный результат, исходя из остроты моментов. Больше против «Ливерпуля» Клоппа создал только «Ман Сити» в сезоне-17/18 (разгром 5:0), но успех «Уотфорда» ценнее – они весь матч играли в равных составах (против «Сити» удалился Мане). «Красные» наработали на 0,2 ожидаемых гола – так плохо при Юргене они никогда не атаковали. Удивительно, что такой перфоманс пришелся на лучшую версию «Ливерпуля» не только при Клоппе, но и за всю историю клуба.

Что по тактике? Капитан «Уотфорда» Трой Дини после матча рассказал, что специально открывался в зоне Ловрена – бороться с ним проще, чем с мощным Ван Дейком. Хозяева действительно методично били по правому флангу «Ливерпуля» – там прошло 52% атак против 38% в среднем по сезону. «Уотфорд» оголил оборонительные слабости Трента и нагрузил несыгранного с партнерами Ловрена – Дини выиграл восемь единоборств в воздухе.

Мохамед Салах, «Уотфорд» – «Ливерпуль»Getty Images

Зачем смотреть? В принципе оба матча с «Тоттенхэмом» объясняют, почему «Сити» настолько отстал в чемпионской гонке. Выбрали первый, потому что Гвардиола назвал его точкой, с которой для его команды все пошло не так. Соотношение ударов – 30:3, соотношение явных моментов – 4:0. Матч – главная аномалия и загадка сезона.

Что по тактике? Хорошая возможность оценить уровень Де Брёйне. Без мяча бельгиец выдвигался на одну линию к нападающему и загонял «шпор» на фланги. С мячом – перегружал в фирменном стиле правый край и подавал в штрафную. «Тоттенхэм» не справился в обеих фазах: на трети «шпор» прошло 49% действий (следствие прессинга КДБ), девять моментов у «Сити» создал лично Кевин.

Зачем смотреть? Пожалуй, самый суровый удар по любителям xG в этом сезоне. Согласно данным Майкла Кэйли, обе команды наиграли на два гола. По факту «Бавария» забила семь. В какой-то мере Маурисио Почеттино воздалось за чрезвычайно везучий прошлый сезон. Все недостатки, которые прослеживались у «Тоттенхэм» по ходу предыдущей кампании, проявились в этой игре.

Что по тактике? Разницу сделала эффективность «Тоттенхэма» в прессинге. В первом тайме «шпоры» сделали мишенью Корентена Толиссо – расчет оправдался. Нико Ковач зафиксировал проблему и выпустил более техничного Тьяго. Спокойная игра Алькантары с мячом и умное движение Коутиньо и Левандовского уничтожили прессинг «шпор» после перерыва. Логично, что это стало приговором для Почеттино – когда-то прессинг был сильнейшей стороной его «Тоттенхэма».

Зачем смотреть? Одна из трех побед Сульшера над Гвардиолой и точно самая впечатляющая. Первые 30 минут от «МЮ» – возможно, лучший отрезок против любой команды Пепа. Сульшер снова показал себя тренером, который шикарно подстраивается под топ-клубы. После матча он был прав – в первом тайме «Юнайтед» мог забивать не два, а четыре или даже пять.

Что по тактике? У «МЮ» была четкая идея по прохождению прессинга «Сити» – умные открывания предложила вся атакующая четверка из Джеймса, Лингарда, Рэшфорда и Марсьяля. Особенно здорово проявил себя Джесси – он специально располагался за линией прессинга и наказывал хозяев. Если с голами и ассистами у Лингарда по-прежнему туго, то умное движение он время от времени все еще дает.

Зачем смотреть? Десять лет назад Sky Sports ввел термин «мастер-класс от Моуринью». Как правило, под этим подразумевался шикарный оборонительный перфоманс Жозе. Этот матч – мастер-класс от Лэмпарда, человека, который помогал Жозе с репутацией в те годы. Разница лишь в стиле побед – «Челси» выиграл благодаря атакующим идеям. В этом Моуринью и Лэмпард действительно отличаются друг от друга.

Что по тактике? После поражения Моуринью обвинил Фрэнка в том, что тот использовал схему Конте. Благодаря расстановке «Челси» и правда растягивал оборону «шпор», но обвинение беспочвенно. Во-первых, Лэмпард и до встречи с Жозе переходил на тройку защитников (подчеркивает его гибкость в этом сезоне). Во-вторых, от ростера Антонио Конте в старте вышли только три человека.

Фрэнк Лэмпард и Жозе МоуриньюGetty Images

Зачем смотреть? «Эйбар» – самая прессингующая команда прошлого сезона. Тогда «Реал» не справился с их давлением и получил 0:3. Тут пугающе легко его проходил и ответил победой (4:0). Игра не только представила Зидана в лучшем виде, но и окончательно разрушила троицу из Каземиро, Модрича и Крооса.

Что по тактике? По ходу сезона Зидан нашел новый элемент в лице Феде Вальверде. Ему почти всегда гарантированно место в старте, поэтому тренер ротирует Модрича и Крооса. Решение зависит от требований конкретного матча. Против прессингующего «Эйбара» Зизу выставил более мобильного Модрича. Выбор оправдал себя – «Мадрид» 19 раз проходил «Эйбар» за счет дриблинга. 12 раз – на своей половине. Это заложило фундамент для такого результата.

Зачем смотреть? В первую очередь, чтобы оценить прогресс, которого добился «Мадрид» по ходу сезона. Во вторую – чтобы оценить влияние Вальверде на команду. Во Франции «Реал» был командой, которая сыграла на уровне и в стиле андердога. На своем поле – как доминирующий топ.

Что по тактике? Не ведитесь на счет – «Реал» натурально задавил «Париж» и пропустил в конце только из-за потери концентрации. Причина преимущества – прессинг, где главным героем был именно Вальверде. Команда специально оставляла дальнего фулбека «ПСЖ» свободным – благодаря этому контролировала центр поля, а с помощью боковой линии отбирала мяч на фланге, где шла игра. Итог – 41% действий прошли на трети гостей. Уже «Реал» сделал из «ПСЖ» андердога.

Лука Модрич («Реал»), Неймар («ПСЖ»)Getty Images

Зачем смотреть? Чтобы понять, что не получилось у Эрнесто Вальверде. Матч прекрасно это проиллюстрировал. Во-первых, «Барса» провела еще одну ужасную игру в гостях – ни один топ-клуб не зависел от локации так же, как они. Во-вторых, даже одного тонкого хода оказалось достаточно, чтобы разбить план Вальверде.

Что по тактике? Первый тайм – «Барса» проходит прессинг «Леванте» за счет свободного по схемам Де Йонга и создает моменты. Второй тайм – «Леванте» приставляет к Френки персональную опеку, «Барса» капитулирует под давлением. Результат – после перерыва гости начали бить по воротам только с 78-й минуты. Логичный проигрыш.

Зачем смотреть? Хотя бы ради того, чтобы зафиксировать прогресс «Барсы» в игре под прессингом. «Эйбар» показывает средний результат в этом сезоне, но остается командой, которая может усложнить жизнь любому топу. Благодаря идеям Кике Сетьена «Барсе» стало проще в матчах такой категории. Спокойный разгром «Эйбара» – олицетворение этого.

Что по тактике? Основное внимание – на Артуро Видаля. Он стал ключевым игроком в мини-эру Сетьена. Конкретно здесь помогал «Барсе» во всех стадиях. Его агрессия позволяла быстро отбирать мяч после потери. Дисциплинированные открывания на фланге – проходить прессинг. Движение на чужой трети поля – освобождать партнеров и создавать остроту. Отчасти поэтому почти каждый удар «Барсы» (10 из 13) Opta наградила статусом «явный момент».

Артуро Видаль и Лионель Месси, «Барселона»Getty Images

Зачем смотреть? Если ты попсовый зритель – чтобы составить первое впечатление об «Аталанте». Если гик – чтобы еще раз восхититься Джан-Пьеро Гасперини. Если Андреа Аньелли – чтобы больше не возникло мысли, что «Аталанта» не заслуживает попадания в ЛЧ. 70 минут «Ювентус» натурально возили – к тому моменту, как Сарри произвел замены, хозяева должны были отрываться в счете больше, чем на один мяч.

Что по тактике? Команда Сарри по привычке вышла с ромбом в полузащите. Ее слабое место – фланги. «Аталанта» уничтожала их разными способами – через численный перевес на дальней штанге, подключения крайних центральных защитников и переводы мяча с одного края на другой. Первый способ проявился в голе, третий помог заработать пенальти.

Зачем смотреть? Тут должна быть шутка – чтобы не заметить разницы между «Ювентусом» Аллегри и «Ювентусом» Сарри. Эта игра еще раз подчеркнула, насколько тяжело «Турину» дается переход к более умному футболу. А еще подсветила важность Рэмзи – без него «Юве» не понимал, как вскрыть «Лион». Отрезок после выхода Аарона итальянцы выиграли по ударам (9:0).

Что по тактике? «Лион» использовал прием Конте. На Евро-2016 Италия перестраивалась с 3-5-2 на 4-4-2, когда соперник доставлял мяч на фланг. «Лион» делал то же самое. Из-за этого «Юве» не получал преимущество на краях. Неплохой итог – количество передач назад от Алекса Сандро. Бразилец сделал таких 40 штук – из 90 в матче. С выходом Рэмзи «Юве» перестроил игру и перегрузил фланги. Итог – свобода для Сандро. Во втором тайме Алекс сделал девять навесов – из девяти в матче.

Аарон Рэмзи, «Ювентус»Getty Images

Зачем смотреть? Первый матч после увольнения Ковача – и сразу возвращение классической «Баварии». Несмотря на отсутствие времени на подготовку, Ханси Флик вернул команде фирменные черты и устроил доминацию над конкурентом.

Что по тактике? Возвращение классической «Баварии» было бы невозможным без возвращения в старт Томаса Мюллера. Немец был хорош во всех стадиях – управлял прессингом, прерывал контратаки «Боруссии», перегружал фланги и умно открывался на стандартах. С его появлением «Бавария» наконец заиграла в осмысленный футбол.

Зачем смотреть? Посмотреть любой матч «Славии» в ЛЧ было обязательной задачей еще осенью. Несмотря на огромную разницу в классе, чехи территориально доминировали и над «Барсой», и над «Интером», и над «Боруссией». Ответный матч с «Дортмундом» превратился, вероятно, в самый веселый матч года.

Что по тактике? Главное событие – появление десятки Брандта в роли одного из двух опорников. Это раскрыло игру в обе стороны: атакующие качества Юлиана помогали «Боруссии» с началом атак, его оборонительные недостатки приводили к моментам у «Славии». В дальнейшем ход позволил «Дортмунду» прибавить в позиционной атаке (главная проблема при Люсьене Фавре) и выдать очень яркий отрезок внутри страны.

«Боруссия» – «Славия»Getty Images

Зачем смотреть? Матч на «Энфилде» – постфактум-прослушивание для Минамино и Холанна перед переездом в топ-5. Первый блистал на протяжении всей игры, второй – после выхода на замену. Оба поучаствовали в камбэке с 0:3 и точно обратили на себя внимание скаутов. Уже зимой Клопп сказал, что одной из причин покупки Минамино был именно перфоманс в этой игре.

Что по тактике? Во втором тайме «Зальцбург» уничтожал Фабиньо. Бразилец входит в тройку лучших опорников мира (наряду с Каземиро и Канте), но против «Зальцбурга» разрывался. «РБ» создавал против него численный перевес, одним из тех, кто пользовался им, был именно Минамино – японец отдал три паса под удар. Показательно, что Клоппа впечатлила игра Такуми между линиями – в зоне, за которую отвечает именно Фаб.

Зачем смотреть? Вечер одновременно подчеркнул уникальное качество ЦСКА для Премьер-лиги и нестабильность команды Гончаренко даже в пределах одной игры. Самый простой пример того, как матч может состоять из двух разных таймов.

Что по тактике? Все упиралось (сюрприз!) – в прессинг. Первый тайм – ЦСКА зажимает «Краснодар» на их трети поля, не дает выйти в атаку и создает задел. Второй – ЦСКА устает, прижимается к воротам и позволяет «Краснодару» этот задел сократить. Статистика иллюстрирует контраст. До перерыва «Краснодар» пробил только три раза, после – 10.

Зачем смотреть? С отрывом самый сильный матч «Зенита» при Семаке. С отрывом самый слабый матч «Ростова» при Карпине. 6:1 – редкий счет для большого матча везде, но особенно – для России. Для этого сошлось реально многое.

Что по тактике? Под руководством Семака «Зенит» делает огромный акцент на фланги. Против «Ростова», вероятно, был образец, к которому стремится Сергей. Караваев и Сантос вчистую выиграли индивидуальные дуэли у Байрамяна и Ионова. Еще одна фишка сине-бело-голубых – диагонали после аутов в стиле Марсело. Они разрушали компактность «Ростова».

Зачем смотреть? Лучший матч сезона сразу в трех номинациях. Клопп – тактический перфоманс года, Облак – вратарский, Адриан – драматичный.

Что по тактике? Клопп уничтожил оборонительный стиль «Атлетико», по-разному использовав пару полузащитников. Окслейд-Чемберлен двигался в стиле Де Брёйне и перегружал правый фланг. Вейналдум поддерживал его своевременными рывками в штрафную. Идея была завязана на бэкграунде игроков. У Алекса есть опыт игры на фланге за «Арсенал», у Вейналдума – в роли второго нападающего в Голландии. «Атлетико» ответил только гениальностью Облака. «Ливерпуль» создал столько моментов, что игра должна была закончиться по истечении 90 минут.

Зачем смотреть? Хорошая возможность объяснить явление «Хетафе». Хосе Бордалас создал самую прессингующую в Испании (интенсивность прессинга – лучшая в Ла Лиге) и самую грязную в Европе команду (19,6 фолов – первый показатель в топ-5). Одно вытекает из другого: когда прессинг не проходит – команда фолит. «Аякс» жаловался на это после первой игры и попытался ответить радикальной идеей во второй.

Что по тактике? Идея «Аякса» – вратарь в роли полевого. Онана располагался между центральными защитниками и помогал в прохождении прессинга. Удивительный итог – из 55 передач в матче только 18 голкипер сделал из штрафной. Отчасти благодаря этому «Аяксу» удалось невероятное – заставить «Хетафе» отойти назад. В среднем команда Бордаласа проводит на своей трети поля только 22% времени, в Амстердаме этот показатель подскочил до 32%. Будущее футбола – именно в этой игре.

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