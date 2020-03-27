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Тест: угадай футболиста по необычному игровому номеру
Квизы
№100 и 1+8 – креативу звезд нет предела.
Первый номер – вратарский. Ведь не будет же полевой футболист выжигать с единицей на спине! Игровых номеров всего 99 – никаких нулей и трехзначных чисел. Правда? Если твой ответ да, то ближайшие минуты принесут тебе море сюрпризов. Причем даже от самых топовых игроков!
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