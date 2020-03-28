В десятилетнего мальчика, который играл в футбол, выстрелили на детской площадке в Москве. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Школьник играл в футбол на Ташкентской улице, когда произошел выстрел. По предварительной информации, стреляли из травматического оружия. Очевидцы происшествия вызвали скорую, ребенка госпитализировали с ранением груди.

Полиция проводит проверку по инциденту.

Сейчас в российских школах идут весенние каникулы, по причине пандемии коронавируса они продлятся три недели вместо одной (с 23 марта по 12 апреля).

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