Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что пандемия коронавируса в чем-то схожа с последствиями аварии на чернобыльской АЭС в 1986 году.

«Я сижу взаперти уже 10 дней, но у меня все хорошо. Мы ничего не можем сделать – лишь выполнять распоряжения правительства и дать медицинским работникам возможность выполнять свою работу настолько хорошо, насколько они могут. Они настоящие герои, и я им очень благодарен. Я пережил аналогичную ситуацию на Украине – ядерную катастрофу в Чернобыле в 1986 году.

Глупое поведение нужно оставить в стороне и понять, что каждый из нас может заразиться вирусом и представлять опасность для других. Я хочу поддержать каждого итальянца. Мы переживем это вместе, и я надеюсь, что все закончится очень скоро», – цитирует тренера Sky Sport.

Евро-2020 перенесли на год из-за распостранения коронавируса.

Шевченко на момент аварии в Чернобыле было 9 лет.

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