Бывший врач «Спартака» сомневается, что переболевшие COVID-19 в тяжелой форме вернутся в спорт

Бывший врач «Спартака» Юрий Васильков считает, что переболевшие коронавирусом в тяжелой форме спортсмены не смогут вернуться на прежний уровень.

– Этот вирус до конца не изучен, и мы пока точно не знаем, как он будет действовать на людей, которые подвергаются большим физическим нагрузкам. Как все это будет влиять на комплекс «сердце – легкие». Но действительно, есть большие опасения серьезных осложнений на этот комплекс, который для спортсмена – основной.

Когда чемпионаты запустят заново, посмотрим, как переболевшие спортсмены будут работать, бегать, дышать. Надо изучать динамику. Сравнивать частоту сердечных сокращений с показателями до болезни. Думаю, впереди нас ждут открытия. Как хорошее, так и негативные.

– И все же опасения, что спортсмен после COVID-19 не сможет вернуть былую форму, велики?

– Полагаю, основная масса футболистов, которые легко перенесли это заболевание, сможет нормально тренироваться. Но сомневаюсь, что в спорт вернутся те, кто болел тяжело, кого доктора вытаскивали. Это мой прогноз. Они не смогут прежний объем нагрузок. А профессиональный спорт без них невозможен, – приводит слова Василькова «Советский спорт».

Среди топ-футболистов заболели Пауло Дибала, Даниэле Ругани и Блез Матюиди («Ювентус»), Каллум Хадсон-Одои («Челси») и Эсекиель Гарай («Валенсия»).

Судя по всему, у Дибалы заболевание проходит в тяжелой форме.

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