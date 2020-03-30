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Отсидеть в тюрьме и сделать свадьбу Роналду. Кикбоксер Бадр Хари, которого считали парнем Криштиану

Отсидеть в тюрьме и сделать свадьбу Роналду. Кикбоксер Бадр Хари, которого считали парнем Криштиану
Владислав Прусов

3 ч. назад

Золотой мальчик из Марокко уже не фотографируется с футболистом «Ювентуса» в джакузи, зато помогает с Джорджиной Родригес.

Парень Криштиану Роналду – худший никнейм для тестостеронового кикбоксера. Бадр Хари получил его за год до тюремного приговора. В октябре 2012-го полиция уличила марокканца в девяти случаях насилия, но отпустила под домашний арест после месяца за решеткой. Через три дня копы застукали бойца в ресторане за встречей с двумя свидетелями – ссылка домой аннулировалась и тут же превратилась в два месяца под стражей.

Обыск усложнил положение: следователи нашли в его доме запрещенные допинговые препараты, что поставило под угрозу спортивную карьеру. В 2015-м амстердамский суд вынес Хари два года тюрьмы за избиение бизнесмена Коэна Эверинка, который оскорбил его девушку Эстеллу (внучку Йохана Кройфа). Бадр сломал предпринимателю нос и глазницу, а перелом лодыжки сделал Эверинка инвалидом.

С 2010 года он отправлял в нокаут не только соперников на ринге, но и невиновных людей. Прокурор описал Хари как вспыльчивого, властного и агрессивного человека, который пользовался мышечным превосходством над остальными. В беседе с психологом Бадр признался: «Я могу взорваться в любой момент. Когда мои тормоза отключены, остается один большой сгусток взрыва, хаоса и шума, и я становлюсь слепым ко всему. Буря, ураган, катастрофа. Внутри меня есть агрессия, с которой я ничего не могу сделать».

Бадр Хари

Бадр ХариGetty Images

Рефлексия помогла кикбоксеру осознать свою опасность, но не оправдала нападение на вышибалу у клуба Blinq, безумный наезд на ногу пешехода, атаку на бывшую девушку Розу и разнос ее квартиры, выбитые зубы владельца клуба Air Йеруна ван де Берга и драку с итальянским гостем, битву со сводным братом еще одной бывшей около кафе, избиение британского туриста в 2014-м, файтинг с официантом из марокканского отеля два года спустя.

Полиция долгое время закрывала глаза на проступки кикбоксера, но в итоге устала от беспредела. Покушение на здоровье влиятельного Эверинка и последующие избиения только усугубили положение. Верховный гаагский суд отверг апелляцию адвоката и утвердил приговор в феврале 2017 года. На тот момент марокканец уже отсидел восемь месяцев – еще десять остались условными.

Роналду никак не прокомментировал заключение друга, но отогнал слухи о нетрадиционной ориентации свиданиями с Джорджиной Родригес. За Хари вступился и бывший тренер Майк Пассенье, который опроверг гомосексуальные отношения бойца. Для полного забвения Бадр даже удалил эпатажное фото с Криштиану на руках и милой подписью «Молодожены». После шиппинга спортсмены больше не постили совместные фото, но интернет все помнит.

Криштиану Роналду (справа) и Джорджина Родригес

Криштиану Роналду (справа) и Джорджина РодригесGetty Images

Французский шоумен Дэниэль Риоло разогнал шутку про отношения Роналду и Хари на передаче Touche pas a mon sport. «Он летает три или четыре раза в неделю в Рабат, чтобы увидеть Бадра и обнять его», – сострил комментатор, после чего медиа восприняли информацию всерьез. «Реал» вообще запретил португальцу регулярные выезды в Марокко.

Максимальное обострение пейринга случилось после матча с «Атлетико». Между Коке и Роналду случился такой диалог:

– Коке назвал меня геем, – сказал Криштиану.

– Что? – переспросил один из партнеров.

– Он сказал мне: «Ты гей».

– Что будешь делать? – спросил другой футболист «Реала».

– А что я могу сделать? Он назвал меня геем, я ответил: «Да, я гей, зато я очень богат».

Лишь судебное разбирательство Хари и четвертый ребенок Роналду охладили разбросавшуюся теориями прессу. Криш впервые не скрыл имя матери и тут же опубликовал фото с улыбающейся Джорджиной и новорожденной дочкой. Пока португалец праздновал рождение Аланы Мартины, тюрьма натолкнула Бадра на важный вывод.

«Я вернулся в Нидерланды и оставил в Марокко Эмбер», – после приговора Хари сказал пятилетней дочке, что улетает на несколько месяцев из-за тренировок. – «Нельзя объяснить пятилетнему ребенку, что такое тюрьма, но это привело к неловким ситуациям. Обычно я разговариваю с ней каждый день, даже когда я далеко».

Дочь умоляла его вернуться, и после освобождения кикбоксер сразу отправился к семье. Инстаграм Хари наполнился активной подготовкой к ивенту Glory и в интервью он подтвердил, что взялся за ум: «Раньше моя мотивация была поверхностной. Когда я боролся и выигрывал, я делал это ради покупки новой машины. Когда я борюсь сейчас – я борюсь за будущее своих детей. В этом так много силы».

В первом бою соскучившийся Хари победил Хесди Гергеса благодаря решению судей, но провалил антидопинговый тест вместе с соперником. В моче Бадра нашли анаболический стероид. Из-за дисквалификации марокканец лишился ринга еще на 19 месяцев.

Пока боец выкладывал публикации с тренировок, Роналду проводил счастливый 2018 год. Он устранил Марокко на чемпионате мира и сиял рядом с Джорджиной. После ЧМ папарацци запечатлели на руках пары обручальные кольца, и подруга Родригес недвусмысленно намекнула: сеньорита Криштиану выбирает свадебное платье.

Криштиану Роналду, Джорджина Родригес

Криштиану Роналду, Джорджина РодригесInstagram

Джорджина очаровала Роналду настолько, что его влюбленность пошла вразрез с мнением матери. По слухам, Долореш не приняла невестку в семью из-за девятилетней разницы в возрасте и нежелания Родригес учить португальский язык. Но Криштиану ослушался дважды.

Сначала португалец впервые за два года переписал завещание и внес туда Джорджину. Потом он устроил в Марокко закрытую свадьбу с помощью давнего друга Бадра. Главная причина переноса церемонии в другую страну – натянутые отношения свекрови и невестки. Ни одной фотокарточки с ноябрьской свадьбы нет, как и свидетельств былой открытой дружбы между Роналду и Хари, но в мае Криштиану открыл отель Pestana CR7 в Марракеше, о чем оповестил в инстаграме.

Бадр же очистился и легендарно вернулся в кикбоксинг, хотя проиграл последний бой Рико Верховену. Марокканец дважды отправил соперника в нокдаун, но неудачно исполнил вертушку и повредил лодыжку, из-за чего не смог продолжить драку. Несмотря на травму, Хари прилетел из Арнема в Роттердам на обещанную встречу с фанатами, которые не ждали появления звезды. «Охранники сопровождали его. Когда он поднялся по лестнице, он тщетно скрывал боль. Но он был там ради поклонников!», – восторгался участник сходки.

Сейчас Хари хочет переквалифицироваться в боксера, чтобы отобраться от Нидерландов на Олимпиаду в Токио. Председатель федерации бокса Борис ван дер Ворст заявил: «Мы разговаривали с его тренером Майком Пассенье. В конце концов, у нас пока нет подходящего кандидата для игр в супертяжелом весе, а Бадр – это природный талант». Пока поездке марокканца могут помешать коронавирус и разрешение Glory, которое может не отпустить бойца по контракту.

Бадр Хари, Рико Верховен

Бадр Хари, Рико ВерховенGetty Images

Раньше медиа рассматривали поступки свободного марокканца под биноклем, но Хари встал на путь раскаяния. Парень Роналду – худший никнейм для тестостеронового кикбоксера, но все прозвища, как в школе, стираются со взрослением.

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