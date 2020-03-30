Парень Криштиану Роналду – худший никнейм для тестостеронового кикбоксера. Бадр Хари получил его за год до тюремного приговора. В октябре 2012-го полиция уличила марокканца в девяти случаях насилия, но отпустила под домашний арест после месяца за решеткой. Через три дня копы застукали бойца в ресторане за встречей с двумя свидетелями – ссылка домой аннулировалась и тут же превратилась в два месяца под стражей.

Обыск усложнил положение: следователи нашли в его доме запрещенные допинговые препараты, что поставило под угрозу спортивную карьеру. В 2015-м амстердамский суд вынес Хари два года тюрьмы за избиение бизнесмена Коэна Эверинка, который оскорбил его девушку Эстеллу (внучку Йохана Кройфа). Бадр сломал предпринимателю нос и глазницу, а перелом лодыжки сделал Эверинка инвалидом.

С 2010 года он отправлял в нокаут не только соперников на ринге, но и невиновных людей. Прокурор описал Хари как вспыльчивого, властного и агрессивного человека, который пользовался мышечным превосходством над остальными. В беседе с психологом Бадр признался: «Я могу взорваться в любой момент. Когда мои тормоза отключены, остается один большой сгусток взрыва, хаоса и шума, и я становлюсь слепым ко всему. Буря, ураган, катастрофа. Внутри меня есть агрессия, с которой я ничего не могу сделать».

Бадр ХариGetty Images

Рефлексия помогла кикбоксеру осознать свою опасность, но не оправдала нападение на вышибалу у клуба Blinq, безумный наезд на ногу пешехода, атаку на бывшую девушку Розу и разнос ее квартиры, выбитые зубы владельца клуба Air Йеруна ван де Берга и драку с итальянским гостем, битву со сводным братом еще одной бывшей около кафе, избиение британского туриста в 2014-м, файтинг с официантом из марокканского отеля два года спустя.

Полиция долгое время закрывала глаза на проступки кикбоксера, но в итоге устала от беспредела. Покушение на здоровье влиятельного Эверинка и последующие избиения только усугубили положение. Верховный гаагский суд отверг апелляцию адвоката и утвердил приговор в феврале 2017 года. На тот момент марокканец уже отсидел восемь месяцев – еще десять остались условными.

Роналду никак не прокомментировал заключение друга, но отогнал слухи о нетрадиционной ориентации свиданиями с Джорджиной Родригес. За Хари вступился и бывший тренер Майк Пассенье, который опроверг гомосексуальные отношения бойца. Для полного забвения Бадр даже удалил эпатажное фото с Криштиану на руках и милой подписью «Молодожены». После шиппинга спортсмены больше не постили совместные фото, но интернет все помнит.

Криштиану Роналду (справа) и Джорджина РодригесGetty Images

Французский шоумен Дэниэль Риоло разогнал шутку про отношения Роналду и Хари на передаче Touche pas a mon sport. «Он летает три или четыре раза в неделю в Рабат, чтобы увидеть Бадра и обнять его», – сострил комментатор, после чего медиа восприняли информацию всерьез. «Реал» вообще запретил португальцу регулярные выезды в Марокко.

Максимальное обострение пейринга случилось после матча с «Атлетико». Между Коке и Роналду случился такой диалог:

– Коке назвал меня геем, – сказал Криштиану.

– Что? – переспросил один из партнеров.

– Он сказал мне: «Ты гей».

– Что будешь делать? – спросил другой футболист «Реала».

– А что я могу сделать? Он назвал меня геем, я ответил: «Да, я гей, зато я очень богат».

Лишь судебное разбирательство Хари и четвертый ребенок Роналду охладили разбросавшуюся теориями прессу. Криш впервые не скрыл имя матери и тут же опубликовал фото с улыбающейся Джорджиной и новорожденной дочкой. Пока португалец праздновал рождение Аланы Мартины, тюрьма натолкнула Бадра на важный вывод.

«Я вернулся в Нидерланды и оставил в Марокко Эмбер», – после приговора Хари сказал пятилетней дочке, что улетает на несколько месяцев из-за тренировок. – «Нельзя объяснить пятилетнему ребенку, что такое тюрьма, но это привело к неловким ситуациям. Обычно я разговариваю с ней каждый день, даже когда я далеко».

Дочь умоляла его вернуться, и после освобождения кикбоксер сразу отправился к семье. Инстаграм Хари наполнился активной подготовкой к ивенту Glory и в интервью он подтвердил, что взялся за ум: «Раньше моя мотивация была поверхностной. Когда я боролся и выигрывал, я делал это ради покупки новой машины. Когда я борюсь сейчас – я борюсь за будущее своих детей. В этом так много силы».

В первом бою соскучившийся Хари победил Хесди Гергеса благодаря решению судей, но провалил антидопинговый тест вместе с соперником. В моче Бадра нашли анаболический стероид. Из-за дисквалификации марокканец лишился ринга еще на 19 месяцев.

Пока боец выкладывал публикации с тренировок, Роналду проводил счастливый 2018 год. Он устранил Марокко на чемпионате мира и сиял рядом с Джорджиной. После ЧМ папарацци запечатлели на руках пары обручальные кольца, и подруга Родригес недвусмысленно намекнула: сеньорита Криштиану выбирает свадебное платье.

Криштиану Роналду, Джорджина РодригесInstagram

Джорджина очаровала Роналду настолько, что его влюбленность пошла вразрез с мнением матери. По слухам, Долореш не приняла невестку в семью из-за девятилетней разницы в возрасте и нежелания Родригес учить португальский язык. Но Криштиану ослушался дважды.

Сначала португалец впервые за два года переписал завещание и внес туда Джорджину. Потом он устроил в Марокко закрытую свадьбу с помощью давнего друга Бадра. Главная причина переноса церемонии в другую страну – натянутые отношения свекрови и невестки. Ни одной фотокарточки с ноябрьской свадьбы нет, как и свидетельств былой открытой дружбы между Роналду и Хари, но в мае Криштиану открыл отель Pestana CR7 в Марракеше, о чем оповестил в инстаграме.

Бадр же очистился и легендарно вернулся в кикбоксинг, хотя проиграл последний бой Рико Верховену. Марокканец дважды отправил соперника в нокдаун, но неудачно исполнил вертушку и повредил лодыжку, из-за чего не смог продолжить драку. Несмотря на травму, Хари прилетел из Арнема в Роттердам на обещанную встречу с фанатами, которые не ждали появления звезды. «Охранники сопровождали его. Когда он поднялся по лестнице, он тщетно скрывал боль. Но он был там ради поклонников!», – восторгался участник сходки.

Сейчас Хари хочет переквалифицироваться в боксера, чтобы отобраться от Нидерландов на Олимпиаду в Токио. Председатель федерации бокса Борис ван дер Ворст заявил: «Мы разговаривали с его тренером Майком Пассенье. В конце концов, у нас пока нет подходящего кандидата для игр в супертяжелом весе, а Бадр – это природный талант». Пока поездке марокканца могут помешать коронавирус и разрешение Glory, которое может не отпустить бойца по контракту.

Бадр Хари, Рико ВерховенGetty Images

Раньше медиа рассматривали поступки свободного марокканца под биноклем, но Хари встал на путь раскаяния. Парень Роналду – худший никнейм для тестостеронового кикбоксера, но все прозвища, как в школе, стираются со взрослением.

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