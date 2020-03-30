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Смотри выпуск «БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд» о стадионе «Тоттенхэма» 31 марта в 22:00
Знаменитый британский телеведущий расскажет все о самой современной арене Англии.
31 марта в эфир выйдет шестой выпуск шоу Discovery Channel «БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд».
В новом эпизоде речь пойдет о настоящем образце спортивного архитектурного искусства – «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум», домашней арене одноименного лондонского клуба.
Как готовят арену к матчу и какие еще секреты ждут болельщиков внутри? Сколько пива выпивают зрители за один матч? Смотрите 31 марта в 22:00 (мск) на телеканале Discovery.
- «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» введен в эксплуатацию в апреле 2019 года.
- Перед уходом АПЛ на вынужденный перерыв «шпоры» занимали восьмое место.
- Шоу «БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд» выходит в эфир каждый вторник.