Смотри выпуск «БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд» о стадионе «Тоттенхэма» 31 марта в 22:00

31 марта в эфир выйдет шестой выпуск шоу Discovery Channel «БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд».

В новом эпизоде речь пойдет о настоящем образце спортивного архитектурного искусства – «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум», домашней арене одноименного лондонского клуба.

Как готовят арену к матчу и какие еще секреты ждут болельщиков внутри? Сколько пива выпивают зрители за один матч? Смотрите 31 марта в 22:00 (мск) на телеканале Discovery.

«Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» введен в эксплуатацию в апреле 2019 года.

Перед уходом АПЛ на вынужденный перерыв «шпоры» занимали восьмое место.

Шоу «БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд» выходит в эфир каждый вторник.

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