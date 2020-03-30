Тест: угадай, зарплата игрока или тренера

Квизы

Пока все сидят на карантине, самое время пораскинуть мозгами и поиграться в тесты на Eurosport.ru. Вот тебе новая задачка – нужно решить, кто получает больше внутри одного клуба – тренер или игрок.

Надеемся, ты выбьешь 9/9! Вопросы не такие трудные, как мы иногда придумываем, дерзай! Кто получает больше – Марсело или Зинедин Зидан, Вадим Евсеев или Боян Йокич? Все в твоих руках.

Другие тесты Eurosport.ru:

Тест: угадай футболиста по драке

Тест: угадай клуб по прозвищу

Подписывайся на нас Вконтакте