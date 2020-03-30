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Тест: угадай легендарного футболиста по кубкам

Тест: угадай легендарного футболиста по кубкам
Eurosport

2 ч. назад

Квизы

Знаете, как выглядит Кубок обладателей кубков или Суперкубок Нидерладов? А эти парни не только знают, но и держали их, а также другие награды в своих руках.

У этих мужчин все в порядке с трофеями – полки усеяны кубками и медалями всевозможных чемпионатов и турниров.

Сможешь ли ты отличить одну легендарную личность от другой по чашкам? Дерзай!

Другие тесты, которые срочно надо пройти:

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