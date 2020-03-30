Тест: угадай легендарного футболиста по кубкам

Квизы

У этих мужчин все в порядке с трофеями – полки усеяны кубками и медалями всевозможных чемпионатов и турниров.

Сможешь ли ты отличить одну легендарную личность от другой по чашкам? Дерзай!

Другие тесты, которые срочно надо пройти:

Тест: угадай клуб по прозвищу

Тест: угадай футболиста по необычному игровому номеру

Тест: угадай, за какой футбольный клуб болеет звезда

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