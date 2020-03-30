Бывший нападающий сборной Парагвая Нельсон Куэвас рассказал о ментальном состоянии Роналдиньо. Куэвас навестил легендарного бразильца в парагвайской тюрьме.

«Роналдиньо нельзя назвать счастливым, скорее наоборот. Что всегда отличало его? Улыбка, позитивная энергия, образ жизни. Но сейчас, учитывая положение, в котором он оказался, его улыбка исчезла.

Он находится в тюрьме, а это не то место, к которому он привык. Там нет никакой роскоши», – приводит слова Куэваса The Sun.

Роналдиньо оказался в тюрьме Парагвая, так как попытался пересечь границу страны по поддельному паспорту.

Бразилец завершил карьеру в 2015 году. Последним клубом в его карьере стал «Флуминенсе».

Роналдиньо прогорел в бизнесе и встретил 40-летие в тюрьме. Все проблемы из-за брата

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