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«Его улыбка исчезла». Как Роналдиньо переживает период в парагвайской тюрьме
У легендарного игрока «Барсы» трудные времена.
Бывший нападающий сборной Парагвая Нельсон Куэвас рассказал о ментальном состоянии Роналдиньо. Куэвас навестил легендарного бразильца в парагвайской тюрьме.
«Роналдиньо нельзя назвать счастливым, скорее наоборот. Что всегда отличало его? Улыбка, позитивная энергия, образ жизни. Но сейчас, учитывая положение, в котором он оказался, его улыбка исчезла.
Он находится в тюрьме, а это не то место, к которому он привык. Там нет никакой роскоши», – приводит слова Куэваса The Sun.
- Роналдиньо оказался в тюрьме Парагвая, так как попытался пересечь границу страны по поддельному паспорту.
- Бразилец завершил карьеру в 2015 году. Последним клубом в его карьере стал «Флуминенсе».
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