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«Его улыбка исчезла». Как Роналдиньо переживает период в парагвайской тюрьме

«Его улыбка исчезла». Как Роналдиньо переживает период в парагвайской тюрьме
Eurosport

20 мин. назад

У легендарного игрока «Барсы» трудные времена.

Бывший нападающий сборной Парагвая Нельсон Куэвас рассказал о ментальном состоянии Роналдиньо. Куэвас навестил легендарного бразильца в парагвайской тюрьме.

«Роналдиньо нельзя назвать счастливым, скорее наоборот. Что всегда отличало его? Улыбка, позитивная энергия, образ жизни. Но сейчас, учитывая положение, в котором он оказался, его улыбка исчезла.

Он находится в тюрьме, а это не то место, к которому он привык. Там нет никакой роскоши», – приводит слова Куэваса The Sun.

  • Роналдиньо оказался в тюрьме Парагвая, так как попытался пересечь границу страны по поддельному паспорту.
  • Бразилец завершил карьеру в 2015 году. Последним клубом в его карьере стал «Флуминенсе».

Роналдиньо прогорел в бизнесе и встретил 40-летие в тюрьме. Все проблемы из-за брата

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