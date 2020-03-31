Other Agency
Появились фото новой формы сборной России. С цветами флага теперь порядок
Пока непонятно, когда национальная команда сможет дебютировать в новом комплекте.
В сети появились фото новых комплектов формы сборной России по футболу.
Прошлый вариант от adidas много критиковали из-за того, что триколор на рукавах складывался во флаг Сербии. В новом дизайне ошибку учли. Майки опубликовал сайт Todo Sobre Camisetas, специализирующийся на футбольных формах. Комплекты выполнены в традиционных цветах, в домашнем преобладает красный, в гостевой – белый.
- Изначально форма проектировалась под Евро-2020.
- Турнир перенесен на год из-за пандемии.
«Это неликвид». Что не так с новой формой сборной России от adidas