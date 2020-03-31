В сети появились фото новых комплектов формы сборной России по футболу.

Прошлый вариант от adidas много критиковали из-за того, что триколор на рукавах складывался во флаг Сербии. В новом дизайне ошибку учли. Майки опубликовал сайт Todo Sobre Camisetas, специализирующийся на футбольных формах. Комплекты выполнены в традиционных цветах, в домашнем преобладает красный, в гостевой – белый.

Изначально форма проектировалась под Евро-2020.

Турнир перенесен на год из-за пандемии.

«Это неликвид». Что не так с новой формой сборной России от adidas

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