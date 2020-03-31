Тест: угадай, чья тачка – Месси или Роналду?

Великолепные, богатые, стильные и знаменитые – Лео Месси и Криштиану Роналду олицетворяют современный футбол. Конечно же, такие люди имеют все самое лучшее, в том числе и автомобили.

Угадай, кому принадлежит тачка? Этот тест очень трудный, но ты точно справишься.

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