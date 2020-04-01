Роналдиньо мастерски сыграл в футволей за стенами парагвайской тюрьмы
Легенда не растерял навыки.
Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдиньо не теряет спортивную форму в парагвайской тюрьме и проводит часы досуга за физическими упражнениями.
40-летний бразилец сыграл в футволей – на видео попал момент, как он перебросил мяч через сетку головой.
- Роналдиньо оказался в тюрьме Парагвая, так как попытался пересечь границу страны по поддельному паспорту.
- Бразилец завершил карьеру в 2015 году. Последним клубом в его карьере стал «Флуминенсе».
Роналдиньо прогорел в бизнесе и встретил 40-летие в тюрьме. Все проблемы из-за брата