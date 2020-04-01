Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдиньо не теряет спортивную форму в парагвайской тюрьме и проводит часы досуга за физическими упражнениями.

40-летний бразилец сыграл в футволей – на видео попал момент, как он перебросил мяч через сетку головой.

Роналдиньо оказался в тюрьме Парагвая, так как попытался пересечь границу страны по поддельному паспорту.

Бразилец завершил карьеру в 2015 году. Последним клубом в его карьере стал «Флуминенсе».

Роналдиньо прогорел в бизнесе и встретил 40-летие в тюрьме. Все проблемы из-за брата

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