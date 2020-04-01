Тест: угадай, футболист или покемон

На 2020-й количество покемонов приблизилось к отметке 900, и тысяча уже не за горами. Не каждый поклонник франшизы вспомнит всех поименно. И уж точно ни один человек и, возможно, поисковик не знает поименно абсолютно всех футболистов, а среди них загадочных имен хватает. Сможешь ли ты отличить карманного монстра от игрока в ногомяч?

Больше годных тестов:

Тест: угадай, чья тачка – Месси или Роналду?

Тест: угадай легендарного футболиста по кубкам

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме