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Тест: угадай, футболист или покемон
Пройди тест и докажи, что легко отличишь любого Пикачу от профессионального футболиста.
На 2020-й количество покемонов приблизилось к отметке 900, и тысяча уже не за горами. Не каждый поклонник франшизы вспомнит всех поименно. И уж точно ни один человек и, возможно, поисковик не знает поименно абсолютно всех футболистов, а среди них загадочных имен хватает. Сможешь ли ты отличить карманного монстра от игрока в ногомяч?
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