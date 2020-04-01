УЕФА попросил доиграть национальные чемпионаты до 3 августа

УЕФА на видеоконференции с генеральными секретарями 55 ассоциаций-членов организации попросил все страны завершить национальные чемпионаты-2019/20 до 3 августа.

Как сообщает официальный сайт чемпионата Нидерландов, что УЕФА настоятельно просит ассоциации завершить сезон и составить график соревнований в соответствии с остальной частью футбольной Европы. Таким образом, футбольные лиги должны возобновить свои чемпионаты во второй половине июня.

Ранее УЕФА перенес возобновление Лиги чемпионов и Лиги Европы на неопределенный срок до последующего уведомления.

Все европейские лиги, кроме Белоруссии, приостановлена из-за пандемии коронавируса.

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