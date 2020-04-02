Футбольная обсерватория CIES обновила рейтинг лучших футболистов из топ-5 национальных чемпионатов Европы (Примера, АПЛ, Бундеслига, Серия А, Лига 1).

Создатели рейтинга учитывали показатели игроков, а также эффективность их действий на индивидуальном и командном уровнях. Топ-10 выглядит так:

1. Джордан Хендерсон («Ливерпуль») – средний рейтинг 93,0;

2. Преснель Кимпембе («ПСЖ») – 91,1;

3. Тьяго Алькантара («Бавария») – 91,1;

4. Джейдон Санчо («Боруссия» Д) – 90,7;

5. Джером Боатенг («Бавария») – 90,3;

6. Марко Верратти («ПСЖ») – 90,3;

7. Мусса Диаби («Байер») – 90,3;

8. Йосип Иличич («Аталанта») – 90,1;

9. Лукаш Пишчек («Боруссия» Д) – 90.0;

10. Анхель ди Мария («ПСЖ») – 89,9.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду расположился на 27-м месте (рейтинг 86,9), капитан «Барселоны» Лионель Месси – 52-й (83,4). С полным списком можно ознакомиться здесь.

В национальных чемпионатах лидируют «Ливерпуль», «Барселона», «Ювентус», «Бавария» и «ПСЖ».

Все футбольные турниры в Европе приостановлены из-за пандемии коронавируса, кроме чемпионата Белоруссии.

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