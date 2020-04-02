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Лопырева рассказала о трудностях карантина в Дубае

Лопырева рассказала о трудностях карантина в Дубае
Eurosport

1 час назад

Виктория уже смирилась с условиями самоизоляции.

Посол ЧМ-2018 в России Виктория Лопырева рассказала о сложностях карантина по коронавирусу в Дубае (ОАЭ).

«Три недели назад решила самоизолироваться с семьей в Дубае. За это время прошла через разные стадии: от паники и анализа своего гардероба (три раза) до медитации и полного принятия ситуации», – написала 36-летняя Лопырева.

  • Лопырева была замужем за нападающим «Сельты» Федором Смоловым.
  • После развода с футболистом у Виктории родился сын, которого назвали Марк-Лионель – в честь Лионеля Месси.

Лопырева нарушила карантин в ОАЭ

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