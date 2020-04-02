Обладатель «Золотого мяча»-2006 Фабио Каннаваро и чемпион мира 2010 года Икер Касильяс пообщались в прямом эфире инстаграма.

«Ты возглавишь Федерацию футбола Испании, а я буду тренером «Реала». Но сейчас не могу не поздравить Зизу. Как он управляет раздевалкой, как общается с фанатами! Все здорово, он молодец. У него шикарно получается.

Я пока стараюсь прогрессировать как тренер в Китае. Конечно, из-за моей игровой карьеры от меня много требуют, и сейчас у меня больше уверенности в моих действиях. Готов вернуться в Европу – посмотрим, как получится. Мной пока довольны в «Гуанчжоу», – приводит запись прямого эфира Marca.

46-летний Каннаваро совмещал работу в «Гуанчжоу» и сборной Китая, но предпочел сосредоточиться на клубе.

Последним клубом Касильяса стал «Порту». В мае 2019-го он перенес на тренировке сердечный приступ.

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