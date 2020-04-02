Экс-футболист киевского «Динамо» и московского «Локомотива» Александр Алиев признался, что применял физическую силу в отношении бывшей супруги.

«Я поднимал руку. А почему «Опа»? Поднимал руку, почему нет? Поднимал руку на бывшую жену, это было. Это было после скандала в доме. Я никогда не приходил и не поднимал сам скандал. Лучше разобраться, поговорить, чтобы это не выходило из избы. Но когда она лезла ко мне и когтями царапала лицо, а на следующий день мне ехать на базу... Я зарабатываю деньги и приношу доход домой. Я приезжаю на базу, а пацаны и тренеры же видят, что у меня лицо поцарапано. Зачем лезть своими руками, зачем размахивать ими? Не я приходил и поднимал руку, а когда она начинала скандал.

Каждый может же расслабиться, посидеть где-то, просто отдохнуть. Но когда ты приходишь с расцарапанными шеей и лицом, пацаны же меня травят. Зачем мне это надо? Хотя она прекрасно понимала, куда я иду и что у меня там тренировка. Я подымал руку, но мог просто пощечину или леща дать. Все, не больше. А она все продолжала дальше лезть. Это было, я этого не скрываю, но я никогда не начинал первым. Я знаю и понимаю, что это неправильно», – заявил Алиев в интервью ютьюб-каналу «Кент».

На счету Алиева 28 матчей за сборную Украины и 6 забитых мячей.

В 2018 году Алиев завершил спортивную карьеру. Последним клубом в его карьере стал «Интер» (Боярка).

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