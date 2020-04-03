Тест: девушка футболиста или модель с обложки Playboy

Квизы

Девушки и жены футболистов выглядят чаще всего потрясающе. Большинство из них модели, но есть множество девчонок из других профессий. Например, жена Криштиану Роналду Джорджина Родригес была продавщицей. Eurosport.ru предлагает угадать по фоткам – потрясающая подруга ребят из топ-клубов или жаркая дама с обложки легендарного журнала Playboy.

Другие противокоронавирусные квизы от Артема Мазилкина:

Угадай, чья девушка – футболиста или футболистки

Роналду, Рамос или Балотелли. Угадай футболистов, которые встречались с одной девушкой

Подписывайся на нас Вконтакте