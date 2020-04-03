Полиция Парагвая разыскивает женщину, из-за которой экс-футболист сборной Бразилии Роналдиньо въехал в страну по поддельным документам и оказался в тюрьме.

По информации бразильских медиа, 40-летний Роналдиньо ехал в Парагвай, чтобы провести благотворительную кампанию совместно с фондом Fundación Fraternidad Angelical, который обещает бесплатную медицинскую помощь бедным детям.

La Nacion сообщает, что на допросе Роналдиньо и его брат указали именно на представителей фонда: те якобы пригласили их в Парагвай и передали фальшивые документы – настоящий загранпаспорт футбольной легенды конфискован за неуплату налогов. Владелец фонда – 48-летняя Далия Анжелика Лопес.

Ее арестовали заочно, но не могут обнаружить. Полицейские обыскали всю принадлежащую ей недвижимость, но нигде не застали саму Лопес. В особняке благотворительного фонда обнаружили только 5 тысяч воздушных шаров с лицом Роналдиньо. Сообщается, что показания Лопес станут ключевыми для следствия – если будет доказано, что она обманула Роналдиньо и его брата, они выйдут на свободу.

Помимо фонда, женщина владеет крупной холдинговой компанией, которая занимается всем: от импорта автомобилей до контроля сектора животноводства в Парагвае. Также она имеет тесные связи с правящей партией и редко появляется на публике.

Роналдиньо завершил карьеру в 2015 году. Последним клубом в его карьере стал «Флуминенсе».

Роналдиньо прогорел в бизнесе и встретил 40-летие в тюрьме. Все проблемы из-за брата

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