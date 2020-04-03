Кака сравнил Месси с Роналду и назвал, кто превосходит их обоих

Обладатель «Золотого мяча»-2007 Кака назвал сильнейших футболистов, с которыми играл, и сравнил талант Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

«Я играл с феноменальными игроками, но лучшим был Роналдо. После него назвал бы Роналдиньо. Если выбирать между Лионелем Месси и Криштиану Роналду, то назову Месси. Он гений, чистый талант – то, как он играет, удивительно.

Роналду – машина. Он не только физически развит, но также быстр и умственно силен. Он всегда хочет побеждать и быть лучшим, для меня это самое невероятное, что есть у Криштиану. В истории спорта он входит в топ-5 или топ-10 лучших. Нам повезло, что мы увидели их обоих», – сказал 37-летний Кака в прямом эфире инстаграма ФИФА.

Кака играл за «Милан», «Реал», «Сан-Паулу» и «Орландо Сити» из MLS.

В составе сборной Бразилии он выиграл ЧМ-2002 и Кубок Конфедераций, на клубном уровне стал победителем Лиги чемпионов, двукратным обладателем Суперкубка УЕФА, чемпионом Италии и Испании.

Роналду не вошел в топ-20 рейтинга лучших футболистов от CIES, Месси – вне топ-50

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