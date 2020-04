Мы начинаем рубрику, цель которой – ответить на самые популярные запросы google о спорте. Мы начали с «почему футболисты» и удивились, что в топе – «почему футболисты выходят с детьми». Мы сами слегка в шоке и сейчас расскажем!

Почему футболисты выходят на поле из подтрибунных помещений с детьми – по одному на каждого? Сейчас это кажется привычной обыденностью, но когда-то игроки дефилировали в одиночестве. Традиция зародилась в 90-е годы в Англии, и у истоков ее появления стоят совсем не милые причины о радостных ребятишках, которых держат за руку футбольные легенды.

Среди активных фанатов английских клубов развивался футбольный хулиганизм – горячие парни превращали матчи в побоища, и приходить на стадионы с семьями было невозможно. Руководство АПЛ отреагировало нестандартно: каждую команду при выходе на поле стал сопровождать ребенок. Боссы рассчитывали, что вид детей напомнит драчунам с трибун о нравственности и культуре боления.

Другие лиги, а также ФИФА и УЕФА подхватили трогательное начинание англичан. Появление детей в нынешнем формате впервые было протестировано на Евро-2000 в Бельгии и Нидерландах, и сейчас оно не ассоциируется с футбольными драками. Сейчас это элемент благотворительности и спортивной преемственности.

В нулевые ФИФА в сотрудничестве с ЮНИСЕФ начала кампанию Say Yes for Children, призванную защитить права детей по всему миру. На ЧМ-2014 в Бразилии футболисты выходили с детьми на костылях или в инвалидных колясках – на Кубке Конфедераций-2017 в России Криштиану Роналду вышел на матч с девочкой с ограниченными возможностями. Португалец обнял ее и поцеловал в лоб.

Возможность стать частью футбольной истории вместе с кумиром мотивирует ребят, которые занимаются в футбольных школах и академиях. Показанные в секции результаты помогут реализовать мечту, поэтому юные спортсмены тренируются гораздо усерднее. А «Зенит» развивает у маленьких фанатов другие таланты – просит рассказать историю боления за клуб, и авторы лучших вскоре шагают по изумрудной траве стадиона «Санкт-Петербург» рядом с Артемом Дзюбой.

Отдельная ставшая мемом милая история – взаимоотношения с детьми капитана «Наполи» Лоренцо Инсинье. Рост игрока – 163 сантиметра, и ему практически всегда достается самый высокий подросток. Лоренцо реагиует на это с юмором и ставит ребят рядом с собой, а не спереди, как другие футболисты.

Сопровождение футболистов детьми – классная традиция, которая идет на пользу и футболу, и игрокам, и болельщикам, и ребятишкам. Когда-то некоторые из них станут новыми звездами, и опыт выхода на поле перед тысячами людей будет очень кстати в психологическом плане.

