Склад РФС, где хранятся экипировки сборных России по футболу, был обчищен неизвестными. Ущерб оценен в 3,5 млн рублей.

По данным телеграм-канала «Мутко против», хранилище опустошили еще в конце марта. Пропажу заметила заведующая складом, которая и доложила о произошедшем в полицию. Сейчас преступников разыскивают, заведено уголовное дело.

В департаменте коммуникаций РФС так описали ситуацию: «Мы обратились в правоохранительные органы, ведется расследование. Была украдена в основном тренировочная одежда – подтрусники, футболки, сланцы, шорты, одна сетка для мячей. Всего пара десятков позиций. Но проблем с экипировкой национальных команд мы не видим, обеспечим их всем необходимым».

Возможно, со склада была украдена и свежая форма главной сборной России, в которой она должна была выступить на ЧЕ-2020.

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