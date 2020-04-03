Сенегальский футболист Демба Ба и камерунец Самюэль Это'О обвинили в проявлении расизма французских ученых, которые предложили тестировать в Африке вакцину против туберкулеза, которая может помочь в борьбе с коронавирусом.

«Добро пожаловать на Запад, где белые люди считают себя настолько превосходящими остальные расы, что расизм становится обычным явлением. Время подняться», – написал 34-летний нападающий «Башакшехира» Демба Ба.

«Сыновья шлюх», – согласился в реплаях завершивший карьеру экс-игрок «Анжи» Это'О.

Это'О также посвятил проблеме отдельный пост в инстаграме. «Вы просто дерьмо. Африка не ваша собственность», – написал бывший футболист.

Идея о необходимости тестировать вакцину на африканцах принадлежит профессору Жан-Полю Мира (заведующий отделением интенсивной терапии одной из больниц Парижа) и Камилю Лохту из французкого Национального института здоровья.

В Вероне хотят засудить Балотелли – он якобы оклеветал фанатов по поводу расизма

Подписывайся на нас в инстаграме