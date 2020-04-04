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Тест: вспомни всех участников ЧМ-2018
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С того турнира прошло два года. Не забыл ли ты, кто топтал поля России во время главного события 2018-го?
Чемпионат мира-2018, прошедший в России, подарил фанатам во всем мире лавину положительных эмоций и впечатлений. Лучшие 32 сборные мира рубились на стадионах Саранска, Сочи, Москвы, Питера и других российских городов, чтобы определить последнего на данный момент обладателя трофея.
Сможешь ли ты назвать все сборные, которые посетили Россию в 2018-м? У тебя есть 4 минуты! Вперед!
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