Друзья, мы продолжаем рубрику «Почему футболисты...» – здесь мы отвечаем на самые популярные вопросы из гугла. Сегодня на очереди один из самых интересующих публику запросов, он звучит так: «Почему футболисты бреют ноги?»

Одна из основных причин лежит на поверхности: ноги – рабочий инструмент игрока, который ежедневно подвергается нагрузке и ударам. Врачи бесконечно колдуют над ногами футболистов, и держать их выбритыми – просто здравый смысл.

Так куда легче проводить лечебные процедуры, накладывать повязки и прочищать раны, ведь волосы – дополнительный источник загрязнения. К тому же, футболистам постоянно делают массаж (ходить на него – одна из обязанностей профессиональных спортсменов), а отсутствие на теле волос облегчает и процесс.

Безволосые ноги игроков «Манчестер Сити»Getty Images

Вторая причина – это, понятное дело, стиль. Современные футболисты – это одновременно и сверхпопулярные медийные персонажи, индустрия навязывает им определенные паттерны поведения: бить татухи, следить за прической, брить ноги.

Говорят, Анхеля ди Марию выгнали из «Реала» из-за его торчащих ушей. Представляете, как вскипит Флорентино Перес, если «галактикос» начнут массово ходить с зарослями на ногах?

«Не буду скрывать, что мне нравится покупать хорошую одежду, духи и крем для волос. Кроме этого, я эпилирую ноги, однако не считаю себя метросексуалом. Таким являюсь не я, а Дэвид Бекхэм, имеющий свой стиль», – рассказывает Неймар, один из главных красавчиков в современном футболе.

Третья причина, которую многие называют в ряду тех, почему футболисты бреют ноги, – аэродинамика. Но это больше похоже на вымысел: нет никаких научных доказательств, что без растительности на теле игроки передвигаются по полю быстрее. В противном случае Маттео Гендузи и Давид Луиз были бы главными черепахами английской Премьер-лиги.

Давид Луиз и Маттео ГендузиGetty Images

Однако Криштиану Роналду верит в эту теорию – по этой причине португалец бреет волосы везде, даже на заднице: «Меня беспокоят волосы на любом участке тела. Поймите, это важно в игре. Даже от мелочей зависит, с какой скоростью ты перемещаешься по футбольному полю».

Что говорят игроки о бритье ног

Бывший игрок «Карпат» Михаил Кополовец: «Травил Лукаса Переса в Карпатах. Сказал ему – хватит брить ноги, мужики не бреют. Едва отросли ноги, он за бритву брался. Говорю ему: у нас на Украине бреют ноги только геи».

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов: «Ноги брею, это пошло еще после первой операции. Оперировали колено, я не знал, что надо было побриться. Пришла медсестра с таким тесаком... Потом я проснулся: одна нога побрита, другая – нет. Побрил вторую ногу, чтобы одинаково было. После этого постоянно брил. Если волосы отрастают, на массажах и процедурах – ужасно больно».

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