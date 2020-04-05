Тест: вспомни бронзовый состав сборной России на Евро-2008

Квизы

Летом 2008 года футбольная сборная России показала лучший результат в новейшей истории – команда добралась до полуфинала Евро, где уступила будущему чемпиону Испании. Матч за третье место не проводился, и сборная автоматом получила бронзовые медали, но помним мы все другое – фееричный вынос Нидерландов в четвертьфинале и последовавшие народные гуляния.

Вспомнишь состав национальной команды, которая заставила всю Россию кричать от счастья и выходить на улицы до того, как это стало мейнстримом в 2018-м? У тебя есть 5 минут, дерзай!

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