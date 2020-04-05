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УЕФА обозначил дату, после которой еврокубки будут отменены
Глава организации назвал варианты, при которых розыгрыш турниров будет ускорен.
Президент УЕФА Александер Чеферин сообщил, что еврокубки текущего сезона должны быть доиграны до 3 августа. Функционер не готов рисковать розыгрышем будущего сезона ради спасения текущего.
«Турниры должны закончиться к 3 августа – как Лига чемпионов, так и Лига Европы. Это необычная ситуация, поэтому мы можем быть гибкими в датах и времени начала матчей. Если кризис ослабнет быстрее, тогда мы сможем продолжить соревнования раньше.
Мы могли бы играть по действующей системе или заменить двухматчевые раунды на одноматчевые и провести их на нейтральном поле. На данный момент это лишь вариант для 1/8 и четвертьфиналов. Единственное неправильное решение, которое мы могли бы принять сейчас – это играть с риском для здоровья и безопасности игроков, болельщиков и судей», – рассказал функционер ZDF.
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