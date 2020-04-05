Президент УЕФА Александер Чеферин сообщил, что еврокубки текущего сезона должны быть доиграны до 3 августа. Функционер не готов рисковать розыгрышем будущего сезона ради спасения текущего.

«Турниры должны закончиться к 3 августа – как Лига чемпионов, так и Лига Европы. Это необычная ситуация, поэтому мы можем быть гибкими в датах и времени начала матчей. Если кризис ослабнет быстрее, тогда мы сможем продолжить соревнования раньше.

Мы могли бы играть по действующей системе или заменить двухматчевые раунды на одноматчевые и провести их на нейтральном поле. На данный момент это лишь вариант для 1/8 и четвертьфиналов. Единственное неправильное решение, которое мы могли бы принять сейчас – это играть с риском для здоровья и безопасности игроков, болельщиков и судей», – рассказал функционер ZDF.

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