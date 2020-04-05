Eurosport.ru продолжает искать ответы на самые популярные вопросы из гугла, касающиеся футболистов. Сегодня мы ответим на следующий: «Почему футболисты меняются футболками?»

Традиция зародилась в 1931 году

Широко распространено мнение, что традиция обмена футболками у игроков появилась в 1931 году. Тогда сборная Франции побила Англию со счетом 5:2 – это был первый успех «трехцветных» в матчах против родоначальников футбола. Обрадованные французы попросили английских футболистов оставить им свои майки на память – и все, механизм был запущен, теперь футболками меняются практически после каждой игры.

Да-да, бывают и исключения. Случается, что неприязнь между соперничающими командами настолько велика, что ни о каком уважении и обмене футболками не может идти и речи. Яркий пример – матч сборных Аргентины и Англии на чемпионате мира-1966. Отношения между этими странами вот уже несколько десятилетий остаются напряженными из-за спора о том, кому принадлежат Фолклендские острова.

Андреа Пирло и Эдинсон Кавани меняются футболкамиGetty Images

На том ЧМ Англия победила Аргентину в четвертьфинале со счетом 1:0, а главный тренер «трех львов» Альф Рамси заметил, что его игрок пошел меняться футболками с аргентинцем. Такой наглости коуч стерпеть не мог – Рамси подошел к игроку и выдернул джерси у него из рук, прежде чем ритуал был завершен. Аргентина отомстит за это 20 лет спустя голом Диего Марадоны, забитым рукой Бога.

Футболки звезд – большая ценность

За джерси условного Криштиану Роналду можно выручить очень приличные деньги – поэтому, чтобы поменяться футболками с Кришем, ты не просто должен выйти против него на поле, но и показать нечто экстраординарное. Так Андрей Аршавин с чистой совестью пошел меняться футболками с Фернандо Торресом, оформив покер на «Энфилде». Сам Торрес в тот вечер забил всего 2.

Футболка Тьерри Анри в свое время была настолько ценной, что право забрать ее оспаривали Марко Матерацци и Хавьер Дзанетти. Спойлер: спор выиграл Дзанетти.

Иногда фанаты бесятся

Болельщики, в целом, не обращают внимания на то, что игроки меняются футболками, даже если это делают соперники из двух яро конкурирующих клубов. Футбол изменился, в нем почти не осталось бурлящей ненависти и вражды – почему бы игрокам «Реала» и «Барсы» не обмениваться джерси, если они этого так хотят?

Но бывают случаи, когда фанаты все же свирепеют из-за излишней доброжелательности своих футболистов. История знает как минимум один такой пример – это случилось 3 ноября 2012 года, когда «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» рубились в матче АПЛ. К перерыву «МЮ» вел со счетом 1:0, а единственный мяч забил Робин ван Перси – он только-только перешел к «красным дьяволам» как раз из «Арсенала».

Это не смутило защитника «канониров» Андре Сантоса: проведя ужасный первый тайм, бразилец в перерыве (!) выклянчил футболку у Ван Перси, которого все фанаты «Арсенала» считали заклятым врагом, Иудой, змеей – выберите любое понравившееся слово. Этот случай поставил крест на карьере Сантоса в Лондоне: его затравили, он заплыл жирком, поплыл ментально и был, как ненужный хлам, скинут в аренду «Гремио».

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