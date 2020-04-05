Eurosport
Тест: угадай футболиста по интрижке
Легендарные фамилии, которые влипали в большие неприятности.
Карьеры этих игроков наполнены драматичными, яркими, но иногда не самыми приятными моментами. Последние – как правило из личной жизни, которую выворачивают и из которой выкапывают кислотные истории.
Определи, кто из футболистов вляпался по-полной и подпортил репутацию интрижками.
Пройди другие тесты Eurosport.ru:
Тест: вспомни бронзовый состав сборной России на Евро-2008
Тест: забей пенальти топ-вратарю