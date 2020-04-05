Тест: угадай футболиста по интрижке

Карьеры этих игроков наполнены драматичными, яркими, но иногда не самыми приятными моментами. Последние – как правило из личной жизни, которую выворачивают и из которой выкапывают кислотные истории.

Определи, кто из футболистов вляпался по-полной и подпортил репутацию интрижками.

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