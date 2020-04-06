ЧМ-1970 скоро 50 лет. Вспоминаем Яшина и других игроков сборной СССР, ушедших из жизни

С чемпионата мира 1970 года в Мексике прошло 50 лет. Советские футболисты вышли из группы с хозяевами, Бельгией и Сальвадором, а в четвертьфинале минимально уступили Уругваю из-за ошибки судьи, который проглядел аут в моменте гола уругвайцев в дополнительное время.

Предлагаем вспомнить спортсменов, которые ушли из жизни – кроме великого Льва Яшина, это еще 10 человек, которые оставили след в истории футбола СССР, России, Украины и Грузии.

В финале турнира сошлись двукратные чемпионы мира Бразилия и Италия. Бразильцы победили и забрали на вечное хранение прежний чемпионский трофей - Кубок Жюля Риме.

Из чемпионского состава Бразилии в живых нет пятерых футболистов. Сборная Италии-1970 на апрель 2020-го недосчиталась троих игроков

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