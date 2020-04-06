К реалити-шоу в народе сложилось предосудительное отношение, но все не так плохо. 20-летний Финн Тапп оставался бы безвестным защитником из клуба шестого английского дивизиона «Оксфорд Сити», если бы не поучаствовал в британском реалити-шоу «Остров любви».

А если бы не поучаствовал в «Острове любви», то никогда бы не познакомился с очаровательной певицей из Шотландии Пэйдж Турли и у них не сложилась бы такая вкусная пара.

Пэйдж выиграла зимний сезон «Острова любви» и получила 56,7 тысячи евро.

Приз шотландка разделила с Финном.

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